جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك غزة

أفاد جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن اثنين من جنوده قد قتلا في معارك وسط وشمال غزة، مما يرفع عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين إلى 505 منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على القطاع المحاصر.

وأعلن الجيش في بيان عن مقتل ضابط الاحتياط إيليراز غاباي خلال مشاركته كمقاتل بالكتيبة 7810 في لواء يفتاح (11) في معركة وسط القطاع.

بالإضافة إلى مقتل جندي الاحتياط ليآف سيعدا، خلال مشاركته كمقاتل في كتيبة الهندسة 7107 في معركة شمال القطاع.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 ضباط وجندي خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية بالقطاع، وأحد الضباط برتبة رائد بكتيبة الهندسة بلواء غولاني، وآخر قائد فريق بدورية غفعاتي في غزة، بالإضافة إلى إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى السبت عن استشهاد 21 ألفا و672 فلسطينيا، وإصابة 56 ألفا و165 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية وخلفت "كارثة إنسانية غير مسبوقة" وفق تقارير فلسطينية ودولية.