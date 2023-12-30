نتنياهو: الحرب على غزة ستستمر أشهرا وسنضرب حزب الله إذا وسع عملياته

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على قطاع غزة ستستمر لأشهر، وتوعد حزب الله اللبناني بضربات "لن يتخيلها" إذا وسع الحرب.

وأكد نتنياهو -في مؤتمر صحفي- أن الجيش الإسرائيلي "يعمق عملياته العسكرية في جنوب قطاع غزة ووسطه فوق الأرض وتحتها"، متوعدا بتصفية قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما تحدث عن تحقيق "انتصارات كبيرة"، وأقر بتكبدهم "أثمانا باهظة"، معتبرا أن "النصر يحتاج إلى مزيد من الوقت" وأن "القتال سيستمر لأشهر".

وفي ما يتعلق بنقاشات ما بعد الحرب، قال نتنياهو "يجب القضاء على حماس أولا"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي هو من سينزع سلاح حماس".

وأقر نتنياهو بأنه يواجه ضغوطا دولية، لكنه تعهد بتحقيق أهداف الاحتلال، وعلى رأسها إعادة الأمن والشعور به حتى يعود سكان غلاف غزة إلى منازلهم، على حد قوله.

وعلى صعيد الجبهة الشمالية، توعد نتنياهو حزب الله اللبناني وإيران بتلقي ضربات "لن يتخيلها" الحزب إذا وسع الحرب.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل ضد إيران "كل الوقت وفي كل مكان"، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن التهديد من جانب طهران سيزداد إن حصلت على سلاح نووي.

وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية على أن منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل.