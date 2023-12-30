مخرجو أفلام غربيون: أوقفوا المذبحة في غزة

نشر عدد من مخرجي الأفلام الحائزين على جوائز، بما في ذلك الأوسكار والسعفة الذهبية، رسالة مفتوحة دعوا فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين.

وفي رسالتهم، وصف المخرجون -وعلى رأسهم المخرج الإسرائيلي نداف لبيد، الحائز جائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي عن فيلم "كلمات مرادفة" وجائزة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي عن فيلم "الركبة"- ما يحدث في القطاع بأنه "مذبحة ذات أبعاد متطرفة".

وكتب الموقعون على الرسالة -التي نشرتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية- "إن أعمال العنف الرهيبة التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قادت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى فصل جديد من العنف والقسوة".

وأضافت الرسالة "في غزة تجري الآن مذبحة ذات أبعاد متطرفة، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأطفال والنساء وحرمان شعب بأكمله من أي فرصة للبقاء على قيد الحياة. ونحن نطالب بالوقف الفوري للقصف في غزة، وإنشاء ممرات إنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية التي تطالب بها كافة المنظمات الدولية، والإفراج الفوري عن المختطفين".

ومن بين الموقعين على الرسالة، إلى جانب لبيد، المخرج الفنلندي آكي كوريسماكي (الذي أخرج فيلم "الأوراق المتساقطة")، والمخرج المجري لا تار، والمخرج الياباني ريوسوكي ماغوتشي الحائز جائزة الأوسكار للفيلم العالمي عن فيلم "قيادة السيد يوسوكي"، والمخرجة الفرنسية كلير دينيس، والمخرج الأميركي إيرا ساكس والفرنسي آرثر هراري والألماني كريستيان بيتزولد.