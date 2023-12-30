متخطية الكونغرس.. واشنطن تقر صفقة بنادق لإسرائيل بـ147 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق "إم 107" عيار 155 مليمترا والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.

وأضاف البنتاغون في بيان أن بلينكن ذكر أن هناك "حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة لإسرائيل فورا"، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة.

وفي متن إخطاره للكونغرس، قال بلينكن إنه "بالنظر للمصالح القومية للولايات المتحدة وبموجب التزامها بأمن إسرائيل وما تتعرض له من تهديدات فإن هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للمواد والخدمات الدفاعية لحكومة إسرائيل، والتنازل عن متطلبات مراجعة الكونغرس بهذا الشأن".

وأضاف أن إسرائيل "ستستخدم هذه الأسلحة لتعزيز دفاعاتها وكرادع للتهديدات الإقليمية".

وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها بلينكن قرارا من هذا النوع متجاوزا متطلبات مراجعة الكونغرس المبيعات العسكرية الأجنبية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت واشنطن قد وافقت "بشكل طارئ" أيضا في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري على بيع إسرائيل ما يقارب 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 مليمترا لاستخدامها في حربها على غزة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت واشنطن دعمها الكامل لإسرائيل سياسيا وعسكريا، وحالت مرات عدة دون التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت النقاب قبل أيام عن إرسال الولايات المتحدة أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بالأسلحة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب.