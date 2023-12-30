لجنة الانتخابات الباكستانية‭ ‬ترفض ترشح عمران خان في دائرتين

قال مسؤولون والفريق الإعلامي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم السبت، إن لجنة الانتخابات رفضت ترشح خان لخوض الانتخابات العامة في 2024 في دائرتين انتخابيتين.

ويواجه خان (71 عاما) عدة معارك سياسية وقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان 2022. ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ صدور الحكم بسجنه لمدة 3 سنوات في أغسطس/آب الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.

وقال فريقه الإعلامي إن خان استُبعد من خوض الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير/شباط بسبب إدانته بالفساد، لكنه قدم أوراق ترشحه للانتخابات أمس الجمعة.

غير أن لجنة الانتخابات قالت إنها رفضت ترشح خان لأنه لم يعد مدرجا على قوائم الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية وبسبب صدور حكم "بإدانته من محكمة واستبعاده".

ويقول خان، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الزعيم الأكثر شعبية في البلاد، إن الجيش يستهدفه ويريد إبعاده عن خوض الانتخابات، وينفي الجيش هذه التهمة.