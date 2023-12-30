أخبار|أوروبا

في ظل عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

Pilgrims walk in one of the pilgrim’s camp sites during the eve of the celebration of Genna, the Ethiopian Orthodox Christmas, in Lalibela, home to a UNESCO world heritage site in the northern Amhara region bordering the northern region of Tigray, on January 6, 2022. - Just weeks ago, the UNESCO-listed site and its astonishing houses of worship were under rebel control, Lalibela having changed hands once again as Ethiopia's war dragged into a second brutal and unpredictable year. But with the holy site and its 12th-century icons retaken by government forces in late December, Hailu joined tens of thousands of devotees flocking to Lalibela to mark the day for orthodox Christmas. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP)
السلطات تحذر من مجاعة "محدقة" في إقليم تيغراي بأثيوبيا (الفرنسية)
30/12/2023-|آخر تحديث: 30/12/202301:45 م (بتوقيت مكة المكرمة)

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانشغال العالم بمتابعة مظاهر الدمار والأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى قد تستأثر باهتمام فئات عريضة من القراء، لذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لكم.

وفيما يلي أبرز أخبار العالم اليوم السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعيدا عن تطورات الحرب في غزة:

العواصف شملت هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية (رويترز)

عواصف رعدية شرقي أستراليا

ضربت عواصف رعدية شديدة بعض المناطق في شرق أستراليا اليوم، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات من البَرَد وهبوب رياح قوية.

ومن المتوقع أن يمتد هذا الطقس العاصف لمسافة تزيد على 1000 كيلومتر من مدينة بورت ماكواري في ولاية نيو ساوث ويلز إلى روكهامبتون في كوينزلاند شرقي البلاد.

إجراءات أمنية مشددة في فرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة والجيش ستنتشر استعدادا لاحتفالات رأس السنة الجديدة في مطلع الأسبوع، بسبب التهديد الإرهابي "المرتفع جدا" الذي تواجهه البلاد.

وأوضح دارمانان أنه سيُنشر نحو 90 ألف شرطي في أنحاء فرنسا، 6000 آلاف منهم في باريس. كما سيُنشر 5000 آلاف جندي من وحدة (سونتينيل)، أو "الحارس"، التي شُكّلت للتعامل مع التهديدات الإرهابية.

Turkish riot police block the street as Turkish anti-terrorist police officers search the pro-kurdish Peoples' Democratic Party (HDP) Beyoglu headquarters, on January 8, 2016 in Istanbul. A Turkish court on January 4, sentenced a co-mayor of a major city in the Kurdish-majority southeast to 15 years in jail on charges of membership of the outlawed Kurdistan Workers Party (PKK). / AFP / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)
عناصر من الشرطة التركية في إسطنبول (غيتي)

تركيا تعتقل 29 لصلتهم بتنظيم الدولة

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات ألقت القبض على 29 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية في عمليات أمنية في 9 أقاليم.

وكتب الوزير على موقع إكس أن المشتبه بهم اعتقلوا خلال عملية "الأبطال-37" أمس الجمعة؛ بسبب تخطيطهم لشن هجمات على كنائس، ومعابد يهودية في إسطنبول.

إيران تعدم 4 "عملاء" للموساد

ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطات أعدمت 4 "مخربين"، منهم امرأة، على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وبهذا يرتفع عدد من أعدموا هذا الشهر إلى 5 في حرب سرية مستمرة منذ عقود تشهد اتهام إيران لإسرائيل بشن هجمات تستهدف برنامجها النووي، وهو اتهام لم تنفه إسرائيل، أو تؤكده أبدا.

وتمت عمليات الإعدام في إقليم أذربيجان الغرب، وجاءت في أعقاب إعدام شخص خامس متهم بأنه عميل للموساد في إقليم سيستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

الصين تقصي 9 عسكريين من البرلمان

أقصت الصين 9 مسؤولين عسكريين من برلمانها، بينهم 4 جنرالات من الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الإستراتيجية، في تعديل واسع يأتي في أعقاب تعيين وزير دفاع جديد.

ولم يتم في هذه المرحلة شرح أسباب هذا القرار الذي أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة الماضية، بعد جلسة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

شرطي فرنسي أمام المسجد الكبير في باريس (رويترز)

فرنسا توقف استقدام الأئمة الأجانب

قررت فرنسا وقف استقدام أئمة من دول أخرى بداية من مطلع 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.

وأوضح الوزير في رسالته أنه بعد الأول من أبريل/نيسان 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك".

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.

رئيس وزراء تشاد يستقيل

أعلن رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو أنه قدم استقالته إلى الرئيس محمد إدريس ديبي بعد صدور دستور جديد أمس الجمعة، صُوّت عليه عن طريق استفتاء.

وقال كبزابو على منصة "إكس"، "عملا بالممارسات والأعراف في الجمهورية وبعد نشر الدستور اليوم، قدمت للرئيس الانتقالي استقالتي من منصب رئيس الوزراء، وكذلك استقالة حكومتي".

المحتجون الصرب أغلقوا أحد أبرز التقاطعات في بلغراد (رويترز)

إغلاق طرق ببلغراد احتجاجا على الانتخابات

تجمع مئات المحتجين الصرب في وسط بلغراد، وأغلقوا أحد أبرز التقاطعات في العاصمة، منددين بعمليات تزوير شابت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وفاز بها حزب الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وتشكك المعارضة بنتائج الانتخابات، وأكد تحالف "صربيا ضد العنف"، أبرز ائتلاف معارض، أنه سُمح لناخبين من صرب البوسنة المجاورة بالإدلاء بأصواتهم بصورة غير قانونية في العاصمة.

وفاة وزير دفاع الجزائر الأسبق خالد نزار

تُوفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار الملاحق في سويسرا بتهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية"، عن عمر 86 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

ووجّه القضاء السويسري في أغسطس/آب الماضي، لائحة اتهام الى نزار، تشمل تهما بجرائم ضد الإنسانية، للاشتباه بموافقته على أعمال تعذيب أثناء توليه وزارة الدفاع خلال العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي.

IDP Camps In Dessie And Kombolcha
91% من سكان تيغراي معرضون لخطر المجاعة بحسب السلطات (غيتي)

مجاعة "محدقة" بتيغراي

حذّرت سلطات إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا من مجاعة محدقة مرتبطة بالجفاف والتداعيات المستمرة للنزاع المدمر، الذي دام عامين بالمنطقة.

وقال رئيس السلطة الإقليمية المؤقتة في تيغراي غيتاشيو رضا، إن أكثر من 91% من السكان "معرضون لخطر المجاعة والموت"، داعيا الحكومة الإثيوبية والمجتمع الدولي إلى المساعدة، مشبها الوضع بالمجاعة الإثيوبية في الثمانينيات التي أودت بحوالي مليون شخص.

المصدر : وكالات