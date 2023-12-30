في ظل عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانشغال العالم بمتابعة مظاهر الدمار والأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى قد تستأثر باهتمام فئات عريضة من القراء، لذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لكم.

وفيما يلي أبرز أخبار العالم اليوم السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعيدا عن تطورات الحرب في غزة:

عواصف رعدية شرقي أستراليا

ضربت عواصف رعدية شديدة بعض المناطق في شرق أستراليا اليوم، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات من البَرَد وهبوب رياح قوية.

ومن المتوقع أن يمتد هذا الطقس العاصف لمسافة تزيد على 1000 كيلومتر من مدينة بورت ماكواري في ولاية نيو ساوث ويلز إلى روكهامبتون في كوينزلاند شرقي البلاد.

إجراءات أمنية مشددة في فرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة والجيش ستنتشر استعدادا لاحتفالات رأس السنة الجديدة في مطلع الأسبوع، بسبب التهديد الإرهابي "المرتفع جدا" الذي تواجهه البلاد.

وأوضح دارمانان أنه سيُنشر نحو 90 ألف شرطي في أنحاء فرنسا، 6000 آلاف منهم في باريس. كما سيُنشر 5000 آلاف جندي من وحدة (سونتينيل)، أو "الحارس"، التي شُكّلت للتعامل مع التهديدات الإرهابية.

تركيا تعتقل 29 لصلتهم بتنظيم الدولة

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات ألقت القبض على 29 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية في عمليات أمنية في 9 أقاليم.

وكتب الوزير على موقع إكس أن المشتبه بهم اعتقلوا خلال عملية "الأبطال-37" أمس الجمعة؛ بسبب تخطيطهم لشن هجمات على كنائس، ومعابد يهودية في إسطنبول.

إيران تعدم 4 "عملاء" للموساد

ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطات أعدمت 4 "مخربين"، منهم امرأة، على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وبهذا يرتفع عدد من أعدموا هذا الشهر إلى 5 في حرب سرية مستمرة منذ عقود تشهد اتهام إيران لإسرائيل بشن هجمات تستهدف برنامجها النووي، وهو اتهام لم تنفه إسرائيل، أو تؤكده أبدا.

وتمت عمليات الإعدام في إقليم أذربيجان الغرب، وجاءت في أعقاب إعدام شخص خامس متهم بأنه عميل للموساد في إقليم سيستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

الصين تقصي 9 عسكريين من البرلمان

أقصت الصين 9 مسؤولين عسكريين من برلمانها، بينهم 4 جنرالات من الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الإستراتيجية، في تعديل واسع يأتي في أعقاب تعيين وزير دفاع جديد.

ولم يتم في هذه المرحلة شرح أسباب هذا القرار الذي أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة الماضية، بعد جلسة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

فرنسا توقف استقدام الأئمة الأجانب

قررت فرنسا وقف استقدام أئمة من دول أخرى بداية من مطلع 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.

وأوضح الوزير في رسالته أنه بعد الأول من أبريل/نيسان 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك".

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.

رئيس وزراء تشاد يستقيل

أعلن رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو أنه قدم استقالته إلى الرئيس محمد إدريس ديبي بعد صدور دستور جديد أمس الجمعة، صُوّت عليه عن طريق استفتاء.

وقال كبزابو على منصة "إكس"، "عملا بالممارسات والأعراف في الجمهورية وبعد نشر الدستور اليوم، قدمت للرئيس الانتقالي استقالتي من منصب رئيس الوزراء، وكذلك استقالة حكومتي".

إغلاق طرق ببلغراد احتجاجا على الانتخابات

تجمع مئات المحتجين الصرب في وسط بلغراد، وأغلقوا أحد أبرز التقاطعات في العاصمة، منددين بعمليات تزوير شابت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وفاز بها حزب الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وتشكك المعارضة بنتائج الانتخابات، وأكد تحالف "صربيا ضد العنف"، أبرز ائتلاف معارض، أنه سُمح لناخبين من صرب البوسنة المجاورة بالإدلاء بأصواتهم بصورة غير قانونية في العاصمة.

وفاة وزير دفاع الجزائر الأسبق خالد نزار

تُوفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار الملاحق في سويسرا بتهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية"، عن عمر 86 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

ووجّه القضاء السويسري في أغسطس/آب الماضي، لائحة اتهام الى نزار، تشمل تهما بجرائم ضد الإنسانية، للاشتباه بموافقته على أعمال تعذيب أثناء توليه وزارة الدفاع خلال العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي.

مجاعة "محدقة" بتيغراي

حذّرت سلطات إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا من مجاعة محدقة مرتبطة بالجفاف والتداعيات المستمرة للنزاع المدمر، الذي دام عامين بالمنطقة.

وقال رئيس السلطة الإقليمية المؤقتة في تيغراي غيتاشيو رضا، إن أكثر من 91% من السكان "معرضون لخطر المجاعة والموت"، داعيا الحكومة الإثيوبية والمجتمع الدولي إلى المساعدة، مشبها الوضع بالمجاعة الإثيوبية في الثمانينيات التي أودت بحوالي مليون شخص.