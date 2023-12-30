الجبهة الشعبية تعلن مقتل محتجز لديها بعد محاولة إسرائيلية لتحريره

قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– اليوم السبت إن جنديا إسرائيليا تحتجزه الجبهة في غزة قُتل في ضربة جوية إسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة عدد من المحتجزين.

وقال أبو جمال المتحدث باسم الكتائب -في رسالة صوتية- إن الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير الجندي.

وأضاف أنهم نجحوا في إحباط عملية تحرير الجندي المحتجز، وفي الاحتفاظ بجثته بعد مقتله، بالإضافة إلى اغتنام معدات من القوة الإسرائيلية المهاجمة بعد انسحابها.

كما قال أبو جمال إن كتائب الشهيد أبو علي مصطفى دمرت وأعطبت 95 آلية لجيش الاحتلال منذ بدء المعركة البرية في قطاع غزة.

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محاولة فاشلة لتحرير جندي صهيوني محتجز لدى كتائب الشهيد أبو علي مصطفى.

المقاومة أفشلت الهجوم وألحقت خسائر بالقوة الإسرائيلية، كما وأدت إلى مقتل الجندي المحتجز. pic.twitter.com/1SH8cTwH2c — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 30, 2023

ولم يقدم المتحدث تفاصيل عن زمن أسر هذا العسكري الإسرائيلي أو مكان احتجازه في غزة.

وسبق وأن أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن مقتل 3 من جنوده المحتجزين بغزة بنيران قواته، بعد أن فشل في مهمة تحريرهم.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية علمية طوفان الأقصى، وشنت خلالها هجوما على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، وأسرت نحو 250 إسرائيليا.