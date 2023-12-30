غالانت وغانتس يرفضان حضور مؤتمر صحفي مع نتنياهو

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس المشاركة في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء السبت، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عبر حسابها في منصة إكس أن غالانت وغانتس رفضا حضور مؤتمر نتنياهو والمشاركة فيه، دون أن تذكر سبب ذلك.

ومنذ تشكيل مجلس الحرب -الذي يرأسه نتنياهو ويضم غالانت وغانتس- تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود خلافات في أكثر من مناسبة بين نتنياهو وغالانت من جهة ونتنياهو وغانتس من جهة أخرى بشأن إدارة الحرب وملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وفاجأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بهجوم واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

ووفق الجيش الإسرائيلي، فإن 168 ضابطا وجنديا قتلوا في غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما بلغ المجموع الكلي للقتلى منذ 7 من الشهر ذاته 502 ضابط وجندي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة حتى السبت 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 مصابا -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.