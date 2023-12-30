كتائب القسام تسقط طائرة مسيرة وتدمر 3 ناقلات جنود

بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، مشاهد لطائرة مسيرة من طراز "سكاي لارك-2" قالت إنه تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية غرب بيت حانون شمالي قطاع غزة.

كما أظهرت المشاهد هيكل الطائرة وعلى أحد جوانبها ملصق عليه عبارات باللغة العبرية.

وفي بيان منفصل، قالت الكتائب إن "مجاهديها تمكنوا من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة الياسين 105".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام استهداف 5 دبابات بعبوة شواظ وقذائف "الياسين 105″، وتدمير ناقلتي جند تدميرا كاملا في محيط مخيم البريج وسط قطاع.

وبثت كتائب القسام صورا قالت إنها لقصف بقذائف الهاون على حشد لقوات الاحتلال في محاور عدة من قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أعلنت القسام إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية مسيّرة أخرى، كانت في مهمة استخبارية بتل الزعتر شمال قطاع غزة.

وكان مصدر قيادي في كتائب القسام أعلن عن تنفيذ كمين محكم شرق حي التفاح أمس الجمعة أدى لتدمير ناقلة جند وقتل 10 جنود إسرائيليين من نقطة صفر.

وقد حصلت الجزيرة على مشاهد لمعارك طاحنة تدور في شرقي مدينة غزة خصوصا على محاور الشعف وجبل الريس وحي التفاح ومنطقة الدرج. وتوثق تلك المشاهد بالصوت والصورة ما يجري من المسافة صفر.

ومنذ السابع أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​