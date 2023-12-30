حزب الله يعلن مقتل 4 من عناصره وإسرائيل تقصف بلدات الجنوب اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، مقتل 4 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، في حين أفاد مراسل الجزيرة بتعرض عدد من البلدات جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي.

ونعى حزب الله في بيان حسن أكرم الموسوي وحيدر محمد المزاوي وركان علي سيف الدين وعباس محمد العجمي من بلدات مختلفة في البقاع، وأوضح أن "القتلى ارتقوا شهداء على طريق القدس"، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

وبذلك يصل عدد قتلى عناصر حزب الله جراء مواجهات وقصف متبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ الماضي إلى 133، وفق وكالة الأناضول.

وقال مراسل الجزيرة إن صاروخا أطلقته مسيّرة إسرائيلية استهدف سيارة في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، مما أدّى لإصابة شخص بجروح. كما أفاد بتعرّض محيط بلدات طيرحرفا والجبّين وكفركلا لقصف إسرائيلي.

وكان حزب الله كشف -أمس الجمعة- عن قيامه باستهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجليل شملت تجهيزات ومعدات تجسس في دوفيف.

ووزع حزب الله اليوم لقطات مصورة لعمليات الجمعة، وقال إن مقاتليه قصفوا أيضا موقع حدب يارون وموقع رويسة القرن بمزارع شبعا المحتلة، كما استهدفوا مرابض مدفعية في خربة ماعر موقع المرج وتجمعا للجنود في موقع رامية وبين ثكنة زرعيت وبركة ريشا.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.