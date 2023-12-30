الكتيبة الـ13 من فرقة غولاني تكشف خسائرها في هجوم 7 أكتوبر

كشفت الكتيبة الـ13 من فرقة غولاني أن 41 جنديا منها قتلوا في اليوم الذي أطلقوا عليه "السبت الأسود"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الكتيبة أن 7 من المقاتلين بينهم قائد الكتيبة المقدم تومر غرينبرغ قتلوا فيما أسموه "واحدة من أصعب المعارك في قطاع غزة"، في إشارة إلى معركة حي الشجاعية في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبلغت الحصيلة المعلنة رسميا لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 174 والمصابين 936، كما ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 502، بين ضابط وجندي.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا مدمرا على غزة، خلّف 21 ألفا و672 شهيدا و55 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.