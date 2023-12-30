الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 ضباط في معارك غزة

أعلنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها أوقعت عددا من أفراد جيش الاحتلال بين قتيل وجريح، بينما كانت تخوض اشتباكات ومعارك ضارية مع قوات الاحتلال، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من عناصره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 ضباط وجندي خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أحد الضباط رائد بكتيبة الهندسة بلواء غولاني وآخر قائد فريق في دورية جفعاتي في غزة، بالإضافة إلى إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة.

من جهتها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أوقعت قوة راجلة داخل مبنى بحي التفاح في كمين محكم، وأسقطت أفرادها بين قتيل وجريح.

وذكرت أنها قصفت تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف هاون. وأضافت أنها فجرت بعبوات ناسفة منزلا تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال في خان يونس، حيث أوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما استهدفت 8 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة، ودبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس، وأخرى بعبوة شواظ في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقصفت القسام تجمعات جنود وآليات إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأضافت القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات، كما أوضحت أن مقاتليها قنصوا جنديا بسلاح "إم-99" من العيار الثقيل في الشيخ عجلين.

كما قالت الكتائب إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الخاصة الإسرائيلية المتوغلة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، وأوقعوا أكثر من 20 جنديا بين قتيل وجريح.

قصف حشود إسرائيلية

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام مشاهد لطائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "سكاي لارك 2" بعد الاستيلاء عليها في أثناء قيامها بمهمة استخباراتية غرب بيت حانون شمالي قطاع غزة، وذلك بعد أن بثت أمس مشاهد لمسيّرة من النوع نفسه استولت عليها في تل الزعتر شمال القطاع.

كما بثت مشاهد لقصف بقذائف الهاون على حشود لقوات الاحتلال في محاور عدة من قطاع غزة، يأتي ذلك وسط استمرار الاشتباكات الضارية بمختلف مناطق القطاع.

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي، واستهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة ودمرتها بالكامل شرق مخيم البريج.

وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند ودبابتين للاحتلال بقذائف "التاندوم" والـ"آر بي جي" في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مستوطنتي نيرعام ومفلاسيم في غلاف غزة برشقات صاروخية، وبثت فيديو يظهر استهداف عسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية.

وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 177 والمصابين 936، كما ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 505، بين ضابط وجندي.