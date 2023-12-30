44 حالتهم خطيرة.. 431 عسكريا إسرائيليا يتلقون العلاج

قال موقع الجيش الإسرائيلي الرسمي إن 431 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة يوم 2السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بينهم 44 حالتهم خطرة، و258 حالتهم متوسطة، أما الباقون فحالتهم طفيفة.

وأشار الموقع إلى أن 936 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية، وأن 2180 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 344 حالة خطيرة، و606 حالات متوسطة، أما الباقون فحالتهم طفيفة.

ووفق الجيش، فإن 168 ضابطا وجنديا قتلوا في غزة منذ بدء العملية البرية، بينما بلغ المجموع الكلي للقتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 502 ضابط وجندي.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى فاجأت إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بهجوم واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، حتى السبت، 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.