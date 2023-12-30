من المسافة صفر.. عمليات جديدة للقسام في خان يونس

عرضت الجزيرة مشاهد جديدة للمعارك الضارية بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي حصلت عليها الجزيرة- استهداف آليات من المسافة صفر إحداها بعبوة "شواظ" واشتعال النار في عدد منها.

وفي وقت سابق، قالت القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

وذكرت القسام أنها أوقعت قوة راجلة داخل مبنى بحي التفاح في كمين محكم، وأسقطت أفرادها بين قتيل وجريح.