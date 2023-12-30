أبرز تطورات اليوم الـ85 من العدوان الإسرائيلي على غزة

في اليوم الـ85 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شهدت محاور الشمال والجنوب بالقطاع مواجهات ضارية بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، في حين أعلنت السلطات الصحية في القطاع حصيلة جديدة للشهداء منذ بدء الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغ 21 ألفا و672 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 56 ألفا و165 مصابا، وأضافت أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية أدت لاستشهاد 165 وإصابة 250.

ميدانيا، كثفت قوات الاحتلال عملياتها على القطاع حيث شهدت محاور الشمال والجنوب خصوصا في خان يونس مواجهات ضارية، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف بشكل كثيف على شواطئ دير البلح وخان يونس.

وكثفت المقاتلات الإسرائيلية وسلاح المدفعية القصف على المنطقة الوسطى، خصوصا مخيمات البريج والنصيرات وخان يونس، حيث الكثافة السكانية العالية من اللاجئين والنازحين من أهل القطاع.

وعرضت الجزيرة مشاهد جديدة للمعارك الضارية بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأظهرت المشاهد -التي حصلت عليها الجزيرة- استهداف آليات من المسافة صفر إحداها بعبوة "شواظ" واشتعال النار في عدد منها.

خسائر الاحتلال

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. كما أعلن مقتل ضابطين خلال المعارك، أحدهما رائد بكتيبة الهندسة بلواء غولاني والآخر قائد فريق في دورية جفعاتي.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن 431 عسكريا جريحا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 44 في حالة حرجة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن الكتيبة الـ13 بلواء غولاني اعترافه بمقتل 41 من جنوده في العملية التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبمقتل 7 آخرين بمعارك غزة منهم قائد الكتيبة.

وكانت إسرائيل أعلنت في 21 من الشهر الجاري سحب لواء غولاني -الذي يعد أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال- من القطاع بدعوى إعادة تنظيم صفوفه.

صفقة جديدة

وفي تطور لافت، أفاد مراسل الجزيرة بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سيلتئم غدا الأحد لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وسبق ذلك إعلان هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت.

وفي المؤتمر ذاته، قال نتنياهو إن الحرب ستستمر شهورا عديدة أخرى، وأضاف "حققنا انتصارات كبيرة ونتكبد أثمانا باهظة، والنصر يحتاج المزيد من الوقت والقتال سيستمر لأشهر".

الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال النار على سائق مركبة فلسطينية جنوبي مدينة الخليل بزعم محاولة دهس جنود على الحاجز العسكري.

كذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة جندي في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية إسرائيلية قرب مخيم الفوار في الخليل، مؤكدة أنه جرى تحييد منفذ العملية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنا من بلدات الضفة الغربية منذ فجر اليوم السبت.

جبهة لبنان

وعلى الجبهة الشمالية، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن سلسلة غارات مركزة على منطقة كفركلا جنوب لبنان، واستهدف بنى تحتية لحزب الله اللبناني.

من جانبه، ذكر حزب الله أنه استهدف جنودا إسرائيليين في منطقة بيت هيلل شرق كريات شمونة، معلنا تحقيق إصابات مؤكدة.

وقبل ذلك، قال حزب الله إنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وأصابها بشكل مباشر.

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عددا من الصواريخ أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى.

وأوضحت القناة أن شخصا أصيب إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه الجليل.

"حـ.ـزب الله" يقول إنه هاجم موقع رمثا بمزارع شبعا المحتلة، وتجمّعاً لجنود إسرائيليين بموقع حرج عداثر، وأوقع قتلى وجرحى بين الجنود، إضافة لمهاجمة لثكنة راميم#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/TUx6xlmRjU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 30, 2023

مظاهرات ومقاطعة

وتنديدا بالحرب، خرجت مظاهرات، اليوم السبت، في عدد من المدن الأوروبية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتضامنا مع فلسطين.

كما تظاهر العشرات في مدينتي سيدني وملبورن بأستراليا تنديدا بتواطؤ الحكومات في ظل استمرار قصف وحصار قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار بالقطاع.

ودعت حركة "عاجل فلسطين" الفرنسية للتظاهر غدا الأحد، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية في شارع الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بدورها، رفعت شركة ماكدونالدز الماليزية دعوى قضائية ضد مجموعة مؤيدة للفلسطينيين مطالبة بمبلغ 1.3 مليون دولار بسبب دعواتها إلى مقاطعة شركات داعمة لإسرائيل.

مظاهرة حاشدة في مدينة طرابزون التركية دعما للفلسطينيين وتنديدا بالحرب المستمرة على قطاع غزة pic.twitter.com/LUScDhyme9 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 30, 2023

مباحثات كندية أردنية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه ناقش مع ملك الأردن عبد الله الثاني الوضع الإنساني في غزة وأهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية في القطاع، مؤكدا دعم بلاده ما سماه "حق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بسلام وكرامة وأمن" وأهمية تجديد الجهود نحو حل الدولتين.

وأوضح ترودو، عبر حسابه على منصة إكس، أنه بحث مع الملك عبد الله الثاني الوضع الراهن في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن التأثيرات الإقليمية المحتملة، مشددا على "أهمية العمل مع الشركاء لمنع تصعيد الصراع في المنطقة".

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الصحفي جبر أبو هدروس وعدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 106، وذلك بعد استشهاد أبو هدروس.

تحذير ات من تفشي الأمراض

حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة، مع نزوح أهالي القطاع بأعداد كبيرة نحو جنوب القطاع، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم.