أخبار|اليمن

مصادر ملاحية يمنية: إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان استهدفهما الحوثيون في البحر الأحمر

3/12/2023-|آخر تحديث: 3/12/202306:43 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة