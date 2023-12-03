الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين إسرائيليتين بالبحر الأحمر

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للجزيرة إن صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن صوب المدمرة الأميركية كارني وسفن تجارية بالبحر الأحمر، في حين أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهدافهم لسفينتين إسرائيليتين.

ويربط باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن، وهي منطقة حيوية للتجارة العالمية شهدت سلسلة هجمات في الأسابيع الأخيرة تبناها الحوثيون، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف المسؤول في البنتاغون أن المدمرة كارني استجابت لنداء استغاثة من سفينة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدا أنها نجحت في التصدي لمسيرات وصواريخ أطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وشدد على أن إطلاق الصواريخ والمسيرات على المدمرة كارني لم يسفر عن إصابات أو أضرار، لافتا إلى أنه لا يمكنه حتى اللحظة تأكيد تعرض سفينة تجارية لإصابة مباشرة في الهجوم.

وبحسب رويترز فقد استهدفت طائرة مسيرة سفينة حاويات قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

#عاجل | مسؤول في البنتاغون للجزيرة: المدمرة كارني تصدت لمسيرات وصواريخ أطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون في #اليمن #حرب_غزة pic.twitter.com/xDVvJqbJGY — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 3, 2023

إصابة سفينة

بدورها، نقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن شركة "أمبري للأمن البحري" إصابة سفينة شحن بريطانية ترفع علم جزر البهاما بصاروخ قبالة الساحل الغربي لليمن.

وأضافت الشركة في بيان، أُصيبت ناقلة البضائع بصاروخ وانسحب الطاقم إلى بدن السفينة.

كما حذرت الوكالة البحرية البريطانية، الأحد، من "انفجار محتمل" في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر من جهة اليمن، ودعت السفن الموجودة في المنطقة إلى "توخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

بدوها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن السفينة التي تعرضت لضرر بالغ في البحر الأحمر مملوكة لبريطانيا ولا علاقة لها بإسرائيل.

وأضافت أن السفينة التي تعرضت لأضرار طفيفة في البحر الأحمر مؤجرة لشركة ملكيتها إسرائيلية جزئيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الأجنبي جوناثان كونريكوس، عبر منصة "إكس": "يشكل الإيرانيون ووكلاؤهم الحوثيون تهديدا للعالم الحر بأكمله".

من جانبها، قالت شركة الملاحة الإسرائيلية "تسيم" إنها غيرت خطوط ملاحة سفنها بعد تعرض سفينتين لقصف بالمسيرات قبالة سواحل اليمن.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى( { قَـٰتِلُوهُمۡ یُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَیۡدِیكُمۡ وَیُخۡزِهِمۡ وَیَنصُرۡكُمۡ عَلَیۡهِمۡ وَیَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمࣲ مُّؤۡمِنِینَ } صدق الله العظيم تنفيذاً لتوجيهاتِ السيدِ القائدِ عبدِالملك بدرِالدين… pic.twitter.com/QjkAEbyF96 — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 3, 2023

الحوثيون يتبنون

في المقابل، قال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن القوات المسلحة اليمنية نفذت اليوم الأحد عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين عند باب المندب.

وأضاف في بيان أن قواتنا البحرية مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة، كما ستواصل منع السفن الإسرائيلية من الملاحة حتى يتوقف العدوان على غزة.

وكان الحوثيون هدّدوا إسرائيل بضربات "موجعة وقاصمة"، إثر عودة العدوان على قطاع غزة.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى، استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، أعقبها الكشف عن أكثر من عملية أخرى.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن غالاكسي ليدر، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.

وتوعدت جماعة الحوثي مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.2 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مما أسفر عن استشهاد قرابة 200 فلسطيني ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15 ألفا و207، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 40 ألفا و650، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.