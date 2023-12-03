تحليل صور للجزيرة.. الاحتلال يحفر خندقا في غزة ويخفض عدد آلياته بعدة محاور

كشف تحليل صور أقمار اصطناعية للجزيرة عن سلسلة من التطورات على صعيد العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ووضع آلياته العسكرية في المحاور الرئيسية.

واستند التحليل على صور حصلت عليها الجزيرة، التقطتها الأقمار الاصطناعية يومي 24 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لمختلف مناطق قطاع غزة.

خندق وسط غزة

وتظهر الصور الملتقطة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، القوات الإسرائيلية وهي تحفر خندقا يبدأ من منطقة جحر الديك (شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة) بطول 1.8 كيلومتر تقريبا.

وتطورت أعمال الحفر ليصل طول الخندق إلى 2.7 كيلومتر، وفق صور 30 نوفمبر/تشرين الثاني. ولا يُعرف الغرض من حفر الخندق حتى الآن.

ويتشابه الخندق الإسرائيلي مع الخنادق الروسية التي رُصدت في مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا خلال الحرب على أوكرانيا في الأشهر الماضية.

طريق حتى البحر

وأظهرت الصور أيضا إنشاء الجيش الإسرائيلي طريقا يقطع وسط غزة بالكامل، من مدخل جحر الديك شرقًا حتى شاطئ البحر غربًا. وقامت القوات الإسرائيلية بتعبيد الطريق لتسهيل حركة الآليات بصورة أسرع.

وفي الوقت الحالي يتركز عدد كبير من الآليات خارج القطاع شرق مدخل جحر الديك، وقد تكون هذه الآليات جزءا من المدرعات التي انسحبت أثناء الهدنة، وقد تكون في مرحلة تجهيز لأي عمليات جديدة محتملة.

خيام لقوات الاحتلال

وأظهرت الصور الملتقطة بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني عددا من الخيام التي يرجح استخدامها لإيواء الجنود غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

عدد الآليات الإسرائيلية

وفيما يتعلق بانتشار القوات، أظهرت صور 30 نوفمبر/تشرين الثاني انخفاض عدد الآليات العسكرية الموجودة داخل قطاع غزة بنسبة تقريبية بين 35% و40%، وهذا على النحو التالي:

انخفض عدد الآليات في محور بيت حانون من 78 آلية يوم 24 نوفمبر إلى 37 آلية يوم 30 نوفمبر.

انخفض عدد الآليات في محور بيت لاهيا من 287 آلية يوم 24 نوفمبر إلى 164 آلية يوم 30 نوفمبر.

انخفض عدد الآليات في محور وادي غزة من 371 آلية يوم 24 نوفمبر إلى 215 آلية يوم 30 نوفمبر.

كما لوحظ انخفاض في عدد الآليات الثقيلة مقابل زيادة عدد المركبات الخفيفة.

خريطة التوغل

تظهر خريطة التوغل الإسرائيلي تمدد القوات في شمال ووسط القطاع، واتساع نطاق عملياتها لإزالة المباني أو الصوب الزراعية وتجريف الأراضي بحثا عن أنفاق المقاومة الفلسطينية.