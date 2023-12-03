تكدس جثث عشرات الشهداء في ساحات مستشفى المعمداني بغزة

أظهرت مشاهد مصورة وثقها ناشط لصالح الجزيرة، تكدس جثث عشرات الشهداء في ساحات مستشفى المعمداني بمدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة من القطاع خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل للجزيرة إن جثث 84 شهيدا وصلت إلى المستشفى المعمداني بسبب الغارات الإسرائيلية.

وتوضح الصور استمرار وصول جثث الشهداء من مختلف المناطق إلى المستشفى، في حين تحدثت سيدة عن فقدان عدد كبير من عائلتها خلال 48 ساعة فقط، وهي تدفن أولادها وأخواتها وأقربائها نتيجة القصف المستمر.

وأظهر مقطع فيديو آخر لحظات عصيبة عاشتها طفلتان أثناء وداع سيدة استشهدت بالقصف.

وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من 40 ألفا آخرين.