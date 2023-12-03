الصحة العالمية: القصف على غزة مروع

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة بأنها مروعة، قائلا إنه يجب وقف إطلاق النار الآن.

وذكر -في تغريدة نشرها على موقع "إكس" صباح اليوم الأحد- أن فريق المنظمة زار مستشفى ناصر الطبي جنوب القطاع، وكان مكتظًا بألف مريض أي 3 أضعاف طاقته الاستيعابية، مشيرا إلى أن عددا لا يحصى من الناس كانوا يبحثون عن مأوى، وكان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم.

وشدد غيبريسوس على أن هذه الظروف غير ملائمة على الإطلاق ولا يمكن تصورها لتوفير الرعاية الصحية، وتابع بأنه لا يستطيع أن يجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقه "إزاء ما نشهده".

وقد انتهت هدنة إنسانية -أول ديسمبر/كانون الأول الجاري- بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع المحاصر الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

The reports of ongoing hostilities and heavy bombardment in #Gaza are petrifying. Yesterday our team visited Nassar Medical Hospital in the south. It was packed with 1,000 patients — 3 times over its capacity. Countless people were seeking shelter, filling every corner of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 3, 2023

هجمات وشهداء

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان له السبت مما أسفر عن استشهاد قرابة أكثر من 700 فلسطيني، ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15 ألفا و207 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 40 ألفا و650 جريحا، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.





ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.