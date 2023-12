الصحة العالمية: القصف على غزة مروع

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة بأنها مروعة، قائلا إنه يجب وقف إطلاق النار الآن.

وذكر -في تغريدة نشرها على موقع "إكس" صباح اليوم الأحد- أن فريق المنظمة زار مستشفى ناصر الطبي جنوب القطاع، وكان مكتظًا بألف مريض أي 3 أضعاف طاقته الاستيعابية، مشيرا إلى أن عددا لا يحصى من الناس كانوا يبحثون عن مأوى، وكان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم.

وشدد غيبريسوس على أن هذه الظروف غير ملائمة على الإطلاق ولا يمكن تصورها لتوفير الرعاية الصحية، وتابع بأنه لا يستطيع أن يجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقه "إزاء ما نشهده".

وقد انتهت هدنة إنسانية -أول ديسمبر/كانون الأول الجاري- بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع المحاصر الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

The reports of ongoing hostilities and heavy bombardment in #Gaza are petrifying.

Yesterday our team visited Nassar Medical Hospital in the south. It was packed with 1,000 patients — 3 times over its capacity. Countless people were seeking shelter, filling every corner of the…

