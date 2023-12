إنه طفل وليس دمية.. صدقت الجزيرة واعترفت الصحيفة الإسرائيلية بكذبتها

قدمت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية -أمس السبت- اعتذارا عن اتهامها لقناة لجزيرة ببث صورة دمية على أساس أنها جثمان رضيع من غزة استشهد في قصف إسرائيلي.

وكانت الجزيرة ووسائل إعلام أخرى بثت صورة جثمان رضيع في شهره الثاني يحمله والده بعد أن استشهد بين يدي أمه في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ولكن الصحيفة الإسرائيلية كتبت تقريرا عن الصورة، وقالت إن اللقطة لم تظهر فيها سوى دمية أطفال.

وأصرت جيروزاليم بوست على ذلك، وشددت على أن اللقطات التي بثتها الجزيرة تم التلاعب بها. وحمل عنوان الصحيفة "تحيز قناة الجزيرة" واتهم القناة بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبث صورة مفبركة.

وجاء في هذا التقرير "بينما لا يزال الأطفال المدنيون الإسرائيليون الحقيقيون محتجزين رهائن لدى إرهابيي حماس وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) المتعطشين للدماء، يواصل الفلسطينيون عرضهم مقاطع فيديو لدمى على أنها لأطفال ميتين".

Over the weekend, we shared an article based on faulty sourcing. The article in question did not meet our editorial standards and was thus removed.

We take this matter seriously and will be handling it internally in order to prevent similar incidents from reoccurring.

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 2, 2023