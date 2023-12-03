إصابة 11 إسرائيليا بينهم 8 جنود بصاروخ أطلقه حزب الله

على وقع توتر متصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أصيب 11 إسرائيليا بينهم 8 جنود في إطلاق صاروخ مضاد للدروع على تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت هيلل بالجليل الأعلى.

ونشرت مصادر إعلامية إسرائيلية ذاتها صورا لإصابة مركبة إسرائيلية بصاروخ في بيت هيلل بما يعرف بـ"إصبع الجليل الأعلى".

وبدورها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إصابة "11 جنديا بجروح طفيفة إلى متوسطة، وليس 4 كما أفادت التقارير سابقا"، وأشارت إلى أن "الجنود نزلوا من المركبة قبل ثوان من إصابتها بصاروخ أطلقه عناصر حزب الله وأصيبوا بشظايا، وتم نقلهم إلى مستشفى زيف، في مدينة صفد (شمال)".

وفي وقت سابق من هذا الإعلان، قال حزب الله اللبناني إنه هاجم 4 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود، بينها تجمع لجنود الاحتلال شرق موقع حانيتا، مشيرا إلى أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ آلية إسرائيلية في قاعدة بيت هيلل، ‏وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 11 إسرائيليًا في إطلاق صاروخ على الجليل الأعلى pic.twitter.com/al1geMUvt0 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 3, 2023

في المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الحارقة محيط بلدات عدة في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق نحو 12 صاروخا باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين وفي منطقة أصبع الجليل. وأشار إلى استهداف مواقع الرادار ورويسات العلم والرمثا وثكنة زبدين الإسرائيلية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل الجيش الإسرائيلي قصفا متقطعا مع حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية بلبنان، مما خلف قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وقد بدأ هذا القصف غداة اندلاع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلفت 15 ألفا و207 شهداء فلسطينيين و40 ألفا و652 جريحا، بالإضافة لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.