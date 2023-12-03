أعلنت إسرائيل -اليوم الأحد- أن مدفعيتها قصفت مواقع في سوريا ولبنان أطلقت منها صواريخ نحوها.

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل، وإنه قصف بالمدفعية موقع الإطلاق. ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع سقوط القذيفة الصاروخية.

ومن حين إلى آخر، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على ما تقول تل أبيب إنها أهداف إيرانية في سوريا.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي -في بيان- بأن مسلحين أطلقوا في ساعات الليل صاروخا مضادا للدروع من لبنان سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح (قرب الحدود مع لبنان) دون وقوع إصابات.

وأضاف جيش الاحتلال أنه قصف بالمدفعية عدة مناطق داخل لبنان.

ولم تتبن أي جهة في سوريا ولبنان إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل الجيش الإسرائيلي قصفا متقطعا مع حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية بلبنان مما خلف قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وقد بدأ هذا القصف غداة اندلاع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلفت 15 ألفا و207 شهداء فلسطينيين و40 ألفا و652 جريحا، بالإضافة لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.