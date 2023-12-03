أمير قطر يبحث مع الرئيس الفرنسي بالدوحة الأوضاع في غزة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدوحة، وعقد معه جلسة مباحثات بشأن مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية.

وحسب الديوان الأميري القطري، فإن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد خلال لقائه الرئيس الفرنسي أهمية مواصلة جهود ضمان العودة للتهدئة ووقف دائم لإطلاق النار بغزة.

مباحثاتي مع الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة. نعمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره المنوط لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية. pic.twitter.com/0f0eXSraT6 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 2, 2023

كما أكد أيضا ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات لغزة وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدوحة تأتي ضمن المساعي المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة.

وأكد أمير قطر -في منشور عبر حسابه على منصة إكس- على العمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، معربا عن أمله في أن يضطلع المجتمع الدولي بالدور المنوط به لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية.