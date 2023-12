أوكرانيا: روسيا تشن أكبر هجوم جوي منذ عامين

أعلنت كييف مقتل 10 وإصابة 70 آخرين في أكبر هجوم جوي روسي منذ اندلاع الحرب قبل عامين، مستخدمة طائرات مسيرة وصواريخ كروز استهدفت البنية التحتية في العاصمة كييف وجنوب وغرب وشرق أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا استخدمت 158 طائرة مسيرة وصاروخا في مهاجمة البلاد خلال الليل "في أكبر هجوم جوي لها منذ بداية الغزو الشامل مستهدفة البنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية والعسكرية".

وكتب قائد الجيش الأوكراني على تطبيق تليغرام أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 27 طائرة مسيرة و87 صاروخ كروز".

وذكر قائد القوات الجوية أن الهجوم كان "أضخم هجوم جوي"، وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات في تصريحات بثها التلفزيون "يمكننا القول إن هذا كان هجوما ضخما".

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت ما يقارب 110 صواريخ اليوم الجمعة في إحدى أكبر هجماتها الجوية على أوكرانيا، وتم إسقاط معظمها.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن ضربة استهدفت منشأة بنية تحتية مهمة في منطقة لفيف الواقعة على الحدود مع بولندا، دون تحديد المنشأة المستهدفة.

وقال زيلينسكي على منصة إكس -الجمعة- "إن روسيا استخدمت كل أنواع الأسلحة تقريبا الموجودة في ترسانتها: صواريخ كينجال، وصواريخ إس-300، وصواريخ كروز، ومسيّرات، وقاذفات إستراتيجية، وصواريخ إكس-101/إكس-505".

بدوره، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن "العدو استهدف بنية تحتية اجتماعية وحيوية"، وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية عن انقطاع التيار الكهربائي في 4 مناطق بعد الهجوم الجوي.

وتحذر أوكرانيا منذ أسابيع من أن روسيا ربما تراكم صواريخ لشن حملة جوية كبرى تستهدف أنظمة الطاقة، والعام الماضي قبع الملايين في الظلام والبرد إثر ضربات جوية روسية استهدفت بشكل خاص شبكة الكهرباء والطاقة.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن روسيا استخدمت في الهجوم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصواريخ كروز، وصواريخ باليستية، بما شمل طرازا يصعب اعتراضه.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات "لم نر مثل إشارات الإنذار الحمراء هذه على أجهزة المراقبة لدينا منذ فترة طويلة"، موضحا أن القوات الروسية شنت أولا هجمات بمسيّرات انتحارية أعقبتها صواريخ.

The U.S. strongly condemns Russia’s horrific strikes across Ukraine today. As Putin continues his brutal war of aggression, we must support Ukraine in defending itself. Congress needs to act in the new year.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 29, 2023