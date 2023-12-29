"القسام" تقتل 10 جنود بكمين ومشاهد نوعية لتدمير آليات إسرائيلية

قال مصدر قيادي في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليهم نفذوا مساء الجمعة كمينا شرق حي التفاح شرقي قطاع غزة أسفر عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية وقتل 10 جنود من نقطة صفر.

وبثت قناة الجزيرة مشاهد نوعية لمعارك بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة.

وأظهرت مشاهد القسام استهداف مقاتليها عددا من الآليات ما بين دبابات وجرافات من مسافات مختلفة بقذائف "الياسين 105" وإصابتها بشكل مباشر.

وتضمنت المشاهد أيضا استهداف إحدى الآليات براميين اثنين، ومشاهد استهداف ليلية، كما أظهر مشهد استهداف دبابة يعتليها أحد الجنود من مسافة قريبة حيث اشتعلت فيها النيران بعد إصابتها.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام استهداف 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية في منطقتي الدرج والتفاح، مضيفة أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة إسرائيلية واستهدفوا قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "تي بي جي" وأوقعوا في صفوفها عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم الكتائب قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، إلى جانب الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.