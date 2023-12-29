فرنسا تنشر 90 ألف شرطي برأس السنة تحسبا "لتهديد إرهابي محتمل"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان -الجمعة- عزم بلاده نشر 90 ألف شرطي عشية رأس السنة الجديدة لمواجهة "مستوى عالٍ من التهديد الإرهابي المحتمل".

وزار دارمانان مركز شرطة باريس لتفقد الاستعدادات ليوم الأحد، بحسب ما ذكرته قناة "بي إف إم" المحلية.

وشكر وزير الداخلية الشرطة على جهودها لضمان الأمن يوم عيد الميلاد، قائلا إن البلاد تتعرض لمستوى عالٍ من التهديد الإرهابي بسبب تطورات الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتخطط الشرطة الفرنسية لنشر 90 ألف عنصر في أنحاء البلاد -بمن في ذلك 6 آلاف في باريس- في الليلة التي ستصادف نهاية 2023 وبداية عام 2024، حسب المصدر نفسه.

وأضاف الوزير الفرنسي أن عشرات الآلاف من رجال الإطفاء سيكونون على استعداد للتدخل في حالة الطوارئ.

كما أعلنت السلطات المحلية إجراءات إضافية لمنع وقوع أي أحداث مؤسفة ليلة الأحد، بما في ذلك حظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة وحظر مبيعات الوقود.

وشهدت فرنسا في الآونة الأخيرة احتجاجات ومظاهرات عدة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي وُضعت فرنسا في حال تأهب لهجوم طارئ بعد هجوم وقع في أراس شمالي البلاد وأودى بحياة مدرس، وقررت الحكومة نشر 7 آلاف جندي في الداخل لمواجهة خطر انتقال أصداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أراضيها.