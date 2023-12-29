صحف عالمية: حماس أتقنت بناء الفخ لجيش الاحتلال خلال 20 عاما

واصلت الصحافة الإسرائيلية والعالمية تناول تطورات الحرب على قطاع غزة، وتداعياتها وانعكاساتها الميدانية والسياسية، مع قراءة مستقبلية لما قد تؤول إليه المستجدات.

وتطرقت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير إلى ما سمته "معضلة الأنفاق التي تواجهها إسرائيل وتُضيق الخناق على جيشها"، وقالت إن دخول الأنفاق يتطلب انخراط القوات الإسرائيلية في صراع طويل الأمد أكثر خطورة من حرب المدن.

وأشارت إلى أن "الفشل في استكشاف الأنفاق يترك لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إمكانية تطوير قواتها من جديد وتنفيذ هجمات جديدة". قبل أن يخلص التقرير إلى أن "حماس أتقنت بناء الفخ خلال 20 عاما".

وأكد مقال بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه لا يجد وسيلة لتفسير سلوك إسرائيل في غزة، موضحا أن تبرير الدمار والقتل والمجاعة والحصار من خلال الدعاية الإسرائيلية لم يعد ممكنا.

ويلفت المقال إلى أن أي ضيف رسمي يصل إلى إسرائيل يضطر إلى المرور عبر كيبوتس بئيري في غلاف غزة "وإذا تجرأ ونظر إلى قطاع غزة فسيُتهم بأنه معاد للسامية".

بدوره يرى تقرير في صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الحرب في غزة كلما طالت زاد خطر سوء التقدير والتصعيد الإقليمي الذي تخشى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن يجر إيران إلى صراع أوسع.

ويذكر التقرير أن واشنطن وباريس تقودان مفاوضات سرية للتهدئة مع حزب الله اللبناني لكنه يستبعد إمكانية إقناعه بإبعاد قواته عن بلدات جنوب لبنان التي يستمد منها الدعم الشعبي، وفق التقرير، الذي ينقل عن دبلوماسي أوروبي قوله إن التقديرات تشير إلى أن التصعيد أصبح أكثر احتمالا.

ونشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا جاء فيه أن حجم المعاناة الإنسانية التي سببها الرد العسكري الإسرائيلي المدمر على هجوم حماس صدم قطاعا واسعا من العالم، "لكن بايدن اختار توريط الولايات المتحدة في حرب كبرى نهايتها غامضة والنصر فيها غير مؤكد".

ووفق المقال فإن بايدن "صوّر حربَي أوكرانيا وإسرائيل على أنهما صراع بين الديمقراطية والاستبداد، ومع ذلك لا يبدو خطابه مقنعا للجميع".

أما موقع "المونيتور" فقال إن المجاعة تهدد سكان غزة بينما يتواصل القصف الإسرائيلي، مستعرضا تحذيرات وكالات الإغاثة من أن الوضع يزداد سوءا في غزة بمرور الوقت من حيث قلة الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

ونقل الموقع عن توماس وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة؛ أن كل يوم يمر على سكان القطاع هو صراع من أجل البقاء والعثور على الطعام والماء.