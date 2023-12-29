إسرائيل تحذف فيديو يصور هجوما افتراضيا لحماس على كوريا الجنوبية

حذفت السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، مقطع فيديو مثيرا للجدل، عن واقعة خيالية تتعرض فيها العاصمة سول لهجوم من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد أن أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن قلقها إزاء الأمر.

وذكرت صحيفة "كوريا هيرالد" أن السفارة الإسرائيلية قامت الثلاثاء بتحميل مقطع الفيديو على قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر هجوما إرهابيا محتملا في سول خلال عيد الميلاد.

وبحسب الصحيفة، تظهر أم شابة وهي تنظر إلى هاتفها المحمول الذي يصدر فجأة تحذيرا من غارة جوية بينما تشاهد ابنتها وهي تردد ترانيم عيد الميلاد في عرض للمواهب المدرسية، وسرعان ما تدوي أصوات إطلاق النار والانفجارات في أرجاء المدينة.

وتتعرض الأم، المخضبة بالدماء، للاختطاف من قبل مسلحين، ورغم جهودها للبحث عن ابنتها، فإنها لا ترى سوى القفاز الأحمر الذي كان قدم لها كهدية، ملقى على الأرض.

ثم يظهر عنوان مترجم، يقول "تخيل لو حدث لك ذلك. ماذا ستفعل؟"، ثم قائمة بعدد قتلى وحقائق أخرى عن هجوم حماس الواسع والمباغت على غلاف غزة في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت السفارة الإسرائيلية إنه جرى إنتاج مقطع الفيديو بهدف مساعدة الكوريين الجنوبيين على استيعاب أفضل لمشاعر الشعب الإسرائيلي، بحسب تعبيرها، لكنها حذفته من حساباتها على وسائل التواصل بعد تصاعد انتقادات الرأي العام.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "لا يمكن تبرير ما قامت به حركة حماس"، لكنها وجدت أنه "من غير الملائم أن تقوم السفارة الإسرائيلية في كوريا بإنتاج وتوزيع مقطع فيديو يقارن ذلك بالوضع الأمني في دولة أخرى".

يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى أمس الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.