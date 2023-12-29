الاحتلال يعتدي على مراسل ومصور الجزيرة في الخليل ويصادر المعدات

أصيب مراسل الجزيرة منتصر نصار برضوض إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه -اليوم الجمعة- في مدينة دورا بالخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقد هاجم الجنود مراسل الجزيرة والمصور المرافق له من دون إنذار أو طلب بالمغادرة، وصادروا معداتهما.

والهجوم على نصار ليس الأول الذي يطال طواقم صحفيي الجزيرة خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة -باستمرار- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ففي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استهدفت غارة إسرائيلية في خان يونس مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، كما استشهد المصور سامر أبو دقة إثر استهدافه المباشر من جيش الاحتلال.

كما أصيب 3 صحفيين من بينهم مراسلة ومصور الجزيرة، واستشهد مصور صحفي يعمل لحساب رويترز في قصف إسرائيلي في 13 أكتوبر/تشرين الأول على سيارتهم في قرية علما الشعب جنوبي لبنان.