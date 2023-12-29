برلماني أردني يحرق علم إسرائيل في قاعة الجامعة العربية

تداولت مواقع إخبارية أردنية وصفحات وسائل تواصل اجتماعي الخميس، مقطع فيديو لنائب أردني يحرق علم إسرائيل داخل القاعة الرئيسية لـ جامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر المقطع المتداول عضو مجلس النواب خليل عطية وهو يحرق العلم الإسرائيلي، قائلا "انتقاما لأهل غزة وانتقاما لشهداء غزة نحرق علمكم يا صهاينة".

وألقى النائب عطية بعد ذلك العلم أرضا، وداس عليه، بحسب ما ظهر في المقطع.

النائب خليل عطية يحرق علم الكيان في قاعة جامعة الدول العربية Representative Khalil Attiya burned the flag of the occupation entity in the hall of the Arab League pic.twitter.com/jaeVOnlUjW — Roya News (@RoyaNews) December 28, 2023

وأفادت مواقع إخبارية أردنية بأن هذه الواقعة حدثت "خلال مشاركة عطية في جلسة البرلمان العربي بالقاعة الرئيسية للجامعة العربية، والتي عقدت بالقاهرة، في وقت سابق الخميس".

ولم يصدر أي تعقيب من مجلس النواب الأردني أو جامعة الدول العربية حول الحادثة، كما لم يصدر تعليق فوري من إسرائيل.

وعطية (65 عاما) عضو مستقل ويمثل دائرة عمان الأولى منذ 7 دورات نيابية متتالية، ويحمل درجة الماجستير في القانون الخاص، ومعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا مدمرا على غزة، خلّف حتى اليوم الجمعة أكثر من 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة. ​​​​​​​