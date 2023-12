برلماني أردني يحرق علم إسرائيل في قاعة الجامعة العربية

تداولت مواقع إخبارية أردنية وصفحات وسائل تواصل اجتماعي الخميس، مقطع فيديو لنائب أردني يحرق علم إسرائيل داخل القاعة الرئيسية لـ جامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر المقطع المتداول عضو مجلس النواب خليل عطية وهو يحرق العلم الإسرائيلي، قائلا "انتقاما لأهل غزة وانتقاما لشهداء غزة نحرق علمكم يا صهاينة".

وألقى النائب عطية بعد ذلك العلم أرضا، وداس عليه، بحسب ما ظهر في المقطع.

النائب خليل عطية يحرق علم الكيان في قاعة جامعة الدول العربية

Representative Khalil Attiya burned the flag of the occupation entity in the hall of the Arab League pic.twitter.com/jaeVOnlUjW

