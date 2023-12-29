المونيتور: واشنطن تتباطأ بإمداد إسرائيل بالأسلحة ونتنياهو يواجه مأزقا

كشف موقع المونيتور نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية لم يسمها أنّ الولايات المتحدة تتباطأ بإمداد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والذخيرة في خضم الحرب المدمرة التي ينفذها في قطاع غزة.

كما تحدث الموقع عن مأزق يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بسبب تقويض المجهود الحربي نتيجة توتر العلاقات مع الولايات المتحدة التي تتباطأ في توفير الذخيرة والأسلحة التي تحتاجها إسرائيل.

من جهة أخرى، نقل موقع المونيتور عن مصدر مقرب من نتنياهو أنباء عن توتر داخل مجلس الحرب يهدد بانهياره.

وقال المصدر إنّ أكثر ما يخيف نتنياهو اليوم هو استقالة بيني غانتس وزير الدفاع السابق وغادي آيزنكوت رئيس الأركان السابق من مجلس الحرب.

وأفاد مصدر بالائتلاف الحاكم أنّ عدم مناقشة نتنياهو خطوات ما بعد الحرب بمجلس الحرب كان نتيجة تهديد من بتسلئيل سموتريتش وزير المالية.

وتحدثت تقارير مؤخرا عن خلاف متصاعد بين واشنطن وتل أبيب على خلفية رفض الأخيرة مناقشة اليوم التالي للحرب في غزة.