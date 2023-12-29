شهيدان في الضفة ونداءات استغاثة بمخيم الفارعة

استشهد فلسطينيان بالقدس المحتلة وبيت لحم مساء الخميس، وبينما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن ومخيمات في الضفة الغربية، أعلنت المقاومة إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفاد مراسل الجزيرة اليوم الجمعة بتجدد الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية، مضيفا أن هناك نداءات استغاثة لإرسال مركبات إسعاف إلى داخل المخيم.

في الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال أطلق قذيفة صوب أحد المنازل في المخيم بعد محاصرته.

​​​​​​​وذكر شهود عيان أن الاحتلال اقتحم المخيم من عدة محاور، ونشر قناصته على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرض حصارا على عدد من الأحياء، كما دفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة نحو المخيم.

مصادر محلية: اشتــباكات تدور الآن مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة. pic.twitter.com/QnNHPnvHKj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 29, 2023

وفي وقت سابق اليوم، قالت (وفا) إن فلسطينيا، من بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، استشهد بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز "مزمورية" الفاصل بين محافظتي القدس وبيت لحم.

في الأثناء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة إسرائيليين اثنين، أحدهما بحالة خطيرة، الخميس، في عملية طعن نفذها فلسطيني قرب حاجز "مزمورية" العسكري الإسرائيلي، وأضافت "ردا على ذلك، أطلقت قوات الأمن الموجودة في المكان النار باتجاه المنفذ".

وفي بيت لحم، استشهد فلسطيني بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليه قرب حاجز النفق غرب المدينة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس، إن الشهيد هو محمد صايل الجندي (38 عاما).

اقتحامات واعتقالات

إلى جانب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وانتشرت بكثافة على الطرقات الرئيسية وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة.

أما في نابلس، فاقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وتمركزت في عدة شوارع بالمدينة ومحيط المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح العديد من البنايات.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.

وارتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة إلى 315 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما ارتفع عدد الأسرى إلى 4820 فلسطينيا.

وينفذ الجيش الإسرائيلي يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، تزامنا مع عدوان يشنه على قطاع غزة منذ 84 يوما، خلّف أكثر من 21 ألفا و320 شهيدا، و55 ألفا و603 مصابين، وتدميرا للمنازل والبنية التحتية.​​​​