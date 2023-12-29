الدويري: مجزرة الدبابات ومشاهد القسام اليوم شبيهة بأفلام الخيال العلمي

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن اليوم شهد زيادة كبيرة في عدد دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستهدفة من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مضيفا أن اليوم يعد يوم مجزرة الدبابات في القطاع.

ووصف الدويري المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة لمواجهات كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع جيش الاحتلال اليوم بأنها أقرب إلى أفلام الخيال العلمي.

وكانت الجزيرة بثت مشاهد نوعية لمعارك في منطقتي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال تضمنت استهداف آليات وجنود من مسافة الصفر، وأظهر أحدها مشهد استهداف دبابة يعتليها أحد الجنود من مسافة قريبة حيث اشتعلت فيه النيران بعد إصابتها.

وأضاف الدويري في تحليل للجزيرة أن درس عملية طوفان الأقصى -التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- سيكون ملهما للكثير من جيوش العالم، مشيرا إلى أن بعضها بدأ فعلا بالاستفادة من هذا الدرس.

وأوضح أن الجيش في كوريا الجنوبية أصدر فيديو لمحاكاة ما جرى في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، لأنه يتخوف أن يحدث مثل ما حدث في هذا اليوم من جانب كوريا الشمالية، مضيفا "كيف لـ1200 مقاتل أن ينجحوا في إذلال وإهانة كرامة جيش يعتبر رقم 18 في العالم؟!".

وأشار إلى إعلان القسام تدمير 72 آلية خلال الـ48 ساعة الماضية في منطقتي الدرج والتفاح شمالي قطاع غزة، وقال إن القوات الناشطة هناك تعتبر من قوات النخبة في القسام وإحدى الكتائب الضاربة إضافة إلى كتيبة الشجاعية التي أجبرت لواء غولاني على سحب الكتيبة 13 بعد الخسائر التي تكبدتها.

وجدد الدويري التأكيد على أن المشاهد التي بثها القسام اليوم غير مسبوقة في تاريخ الحروب، وتظهر مجموعة من الشباب بأسلحة قصيرة المدى تنجح في تدمير أحدث دبابات موجودة في العالم من مسافة الصفر وتحقق إصابات لا يجيدها إلا رام متمرس.