إصابة مجندة وحارس أمن إسرائيليين بعملية طعن جنوب القدس

أصيبت مجندة في حرس الحدود وحارس أمن إسرائيلي بجروح وصفت بما بين خطيرة ومتوسطة في عملية طعن عند حاجز مزموريا جنوب القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ العملية وصل بسيارته إلى الحاجز وترجل منها حيث طعن المجندة أولا ثم حارس الأمن، قبل أن يطلق الجنود النار عليه.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز مزموريا جنوب القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب عند الحاجز العسكري الواقع بين القدس وبيت لحم، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ العملية من سكان جبل المكبر في القدس.

وتأتي هذه العملية في ذروة استنفار أمني تشهده الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس التي شهدت أكثر من عملية طعن وإطلاق نار في خضم الحرب على غزة المستمرة منذ نحو 3 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفا و320 شهيدا، و55 ألفا و603 مصابين، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.