"أغرقوا نيويورك من أجل فلسطين".. حراك يتظاهر تنديدا بالعدوان على عزة

أغلق مئات المتظاهرين الأميركيين مدخل مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، منددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والذي أدى حتى الحين لاستشهاد أزيد من 21 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

وسار مئات المتظاهرين إلى الموقع في إطار تجمع حمل عنوان "أغرقوا مدينة نيويورك من أجل فلسطين".

وحمل المتظاهرون لافتات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وما وصفوها بالإبادة الجماعية التي ترتكب في حق سكان القطاع.

وأكد المتظاهرون دعمهم للقضية الفلسطينية وطالبوا بفك الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأقام المتظاهرون جنازة للأطفال الذين قتلهم القصف الإسرائيلي على غزة.

ومن حين لآخر، تشهد نيويورك وغيرها من المدن الأميركية فعاليات مناصرة لغزة، ويشارك فيها نشطاء من اليهود الرافضين للمبادئ الصهيونية.

وسبق لنشطاء أميركيين أن اقتحموا الكونغرس احتجاجا على دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المطلق لإسرائيل حيث تشحن يوميا السلاح للجيش الإٍسرائيلي، واستخدمت حق الفيتو لإجهاض قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأدى العدوان الإسرائيلي -المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- لاستشهاد أزيد من 21 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير القطاع الصحي ومختلف المرافق الحيوية وتهجير وتجويع معظم السكان.