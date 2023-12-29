أبرز تطورات اليوم الـ84 من العدوان الإسرائيلي على غزة

في اليوم الـ84 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما تسبب باستشهاد العشرات في النصيرات، بالتزامن مع بدء هجومها على خزاعة وتعزيزاتها على محور خان يونس.

وتحت وابل القنابل واندفاع الدبابات الإسرائيلية، التمس عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين أماكن يلوذون بها، وأجبروا على النزوح نحو رفح المكتظة بالفعل في أقصى جنوب غزة، وفقا للأمم المتحدة.

ومع تصاعد الحديث عن المبادرة المصرية التي تنص على وقف لإطلاق النار في غزة، يصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم إلى القاهرة لتقديم ملاحظاته بشأن هذه المبادرة.

المعارك البرية

دارت معارك طاحنة شرقي مدينة غزة خصوصا على محاور الشعف وجبل الريس وحي التفاح ومنطقة الدرج. وقد حصلت الجزيرة على مشاهد لهذه المعارك التي توثق بالصوت والصورة ما يجري من المسافة صفر.

ومن جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها استهدفت 20 آلية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية في منطقتي الدرج والتفاح، بمدينة غزة.

وكثفت المقاتلات الإسرائيلية وسلاح المدفعية القصف على المنطقة الوسطى، خصوصا مخيمات البريج والنصيرات والمغازي حيث الكثافة العالية من اللاجئين والنازحين من أهل القطاع.

ومع إيلاء قوات الاحتلال أهمية للمعارك في خان يونس، أعلنت عن بدء هجوم في منطقة خزاعة. وتشهد المحاور الجنوبية مواجهات ضارية وقصفا متواصلا لتجمعات الجنود في عبسان ورفح.

وبحسب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فإن الجيش يركز عملياته حاليا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

خسائر جديدة للاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط، وإصابة 21 ضابطا وجنديا، خلال المعارك شمال قطاع غزة. وبذلك يرتفع إلى 174 عسكريا العدد المعلن رسميا لقتلى الجيش منذ بدء العملية البرية في غزة، كما يرتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى 502 بين ضابط وجندي.

ارتفاع حصيلة الشهداء

أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 187 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما أصيب أكثر من 312 فلسطينيا.

وفي آخر حصيلة للوزارة، استشهد أكثر من 21 ألفا و507 أشخاص جراء القصف.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- لأكثر من 21 ألفا و507 شهداء، و55 ألفا و915 جريحا.

نزوح جماعي

وتحت وابل القنابل، نزح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الجدد الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل من مناطق النصيرات والبريج والمغازي باتجاه مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث يتجمعون بمخيمات مؤقتة، بينما سوّت الطائرات الحربية التي تهاجم جنوب غزة منازل بالأرض ودفنت عائلات أثناء نومها.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إن أمر الإخلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية وسط غزة يتسبب في تهجير قسري متواصل، وأوضحت أن أكثر من 150 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ومن ذوي الإعاقة وكبار السن، باتوا بلا مأوى.

الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، أوقع هجوم 5 جنود إسرائيليين جرحى قرب الخليل، وأعلن الجيش الإسرائيلي قتله منفذ الهجوم، بينما اندلعت مواجهات قرب القدس أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني.

وقد قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى ومنعهم من الوصول إلى الحرم القدسي، وذلك للجمعة الـ12 على التوالي منذ بداية الحرب على غزة.

جنوب لبنان

وعلى الجبهة الشمالية، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذه 8 هجمات ضد مواقع إسرائيلية، مشيرا إلى أن مقاتليه قصفوا موقع حدب يارون، وموقع رويسة القرن بمزارع شبعا المحتلة، واستهدفوا معدات تجسّس في دوفيف. كما هاجم مقاتلو الحزب موقع المرج ومرابض المدفعية في خربة ماعر وتجمعاً للجنود في موقع رامية وبين ثكنة زرعيت وبركة ريشا.

وقد أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا باتجاه سيارة في بلدة عيترون مما أدى لإصابة شخصين بجروح، كما قصفت مسيرة محيط بلدة مليخ، وشنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات على محيط بلدة الناقورة. بينما قصفت المدفعية محيط بلدات علما الشعب والضهيرة وشيحين ومروحين وراشيا الفخار.

استهداف قاعدة أميركية بسوريا

من جهتها أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة خراب الجير الأميركية، في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية. كما أعلن مصدر لديها استهداف مقر للاستخبارات العسكرية الأميركية داخل قاعدة حرير في أربيل بكردستان العراق.

جلسة أممية

وفي نيويورك، جدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية والإفراج عن المحتجزين والأسرى، محذرا من اندلاع صراع إقليمي، فيما بحث مجلس الأمن الجمعة الوضع في الضفة الغربية المحتلة.

وحث غوتيريش جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات بالمنطقة، محذرا من أن هناك خطرا مستمرا من حدوث صراع إقليمي واسع كلما طال أمد الصراع في غزة.

وفي ذات السياق، عبر غوتيريش عن قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العمليات المكثفة الإسرائيلية وعنف المستوطنين.

المقترح المصري

ومن المنتظر أن يصل وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية -اليوم الجمعة- لتقديم ملاحظاته بشأن المبادرة المصرية التي تنص على وقف لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتأتي زيارة وفد حماس، وسط تأكيد الحركة رفضها أي صفقة لا تؤدي لإنهاء العدوان، وتزايد الضغط الداخلي على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحل ملف الأسرى.

وقال مسؤول في حماس -لوكالة الأنباء الفرنسية- إنه لدى فصائل المقاومة جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الأسرى وأعداد الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم في المقابل، وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من القطاع.

وكانت المبادرة المصرية عُرضت الأسبوع الماضي على مسؤولين من حركتَي حماس والجهاد الإسلامي خلال زيارات أجراها قادة من الحركتين للقاهرة.

تصريحات باراك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك إن الجيش حقق إنجازات في قطاع غزة لكنه بعيد عن تحقيق أهداف الحرب الدائرة في القطاع. وأضاف باراك أن "هجوم حماس هو الأخطر في تاريخ إسرائيل، كما كشف خللا وعدم كفاءة في الأجهزة الأمنية الاسرائيلية".

وذكر باراك أيضا أن من يعتقد أنه بالإمكان حث الفلسطينيين في غزة على الهجرة الطوعية أو "الترانسفير" فهو يحلم أحلام يقظة.

الرئيس الكوبي يندد بما يحدث في غزة

قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في منشور على منصة إكس "حان الوقت لأن تنتهي الهمجية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وأرفق كانيل منشوره بصورة امرأة تحمل طفلة فوق أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في غزة.

إبادة جماعية

من جانب آخر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية -اليوم- إصدار أمر عاجل تعلن فيه أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حملتها المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد سارعت إسرائيل إلى رفض الدعوى، قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني.

أهوال القرن

وصفت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين في غزة بأنه يمثل "أهوال القرن الـ21". وقالت أيضا إن الصمت الغربي يتحول إلى تواطؤ، مشيرة إلى ما سمته نسف حياة الأطفال الصغار الذين يتحولون إلى أشلاء مختلطة بالتراب. وذكّرت المسؤولة الأممية بأن 100 فلسطيني في المتوسط يُقتلون في غزة يوميا.

الدانمارك ترسل سفينة حربية للبحر الأحمر

وقال وزير الدفاع الدانماركي ترولز لوند بولسن، الجمعة، إن بلاده سترسل سفينة حربية أواخر يناير/كانون الثاني المقبل، للمشاركة في عملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وذكر بولسن في بيان "نحن قلقون من الوضع الخطير في البحر الأحمر حيث تتواصل هجمات على الحركة الملاحية المدنية".

وأشارت الحكومة الدانماركية إلى أنها ستقدم قراراً إلى البرلمان الشهر القادم للمشاركة بسفينة حربية في عملية "حارس الازدهار".

وقد اتفقت عدة دول -بقيادة الولايات المتحدة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول- على تسيير دوريات جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لحماية سفن الشحن التجارية من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية بالمنطقة.

إعدام

في إيران، أعلنت السلطات، الجمعة، تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص -وصفتهم بالمخربين- على صلة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم الحكم بالسجن 10 سنوات على 6 آخرين، مشيرة إلى أنهم كانوا ضمن خلية مكونة من 10 أشخاص أعلن اعتقالهم العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن المدانين خططوا لاغتيال قوى أمنية في البلاد، مقابل مبالغ مالية من الموساد.