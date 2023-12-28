3 شهداء بالضفة والاحتلال يصادر أموالا من شركات الصرافة

ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 314 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين نفذت قوات الاحتلال حملة واسعة على شركات الصرافة،إذ صنفت 5 منها على قوائم الإرهاب، واعتقلت عاملين فيها، واستولت على ملايين الشواكل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -صباح اليوم الخميس- استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي في رام الله التي اقتحمتها قوات الاحتلال الليلة الماضية، وأفادت باستشهاد الشاب طارق ماهر شخشير (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل 10 أيام في مدينة نابلس.

ومساء أمس الأربعاء أعلنت الوزارة استشهاد الشاب عبد الكريم بديرات (24 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها قبل 6 أسابيع بقصف الاحتلال مخيم طولكرم.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 522 شهيدا.

وأفادت مراسلة الجزيرة بإصابة 14 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله.

في غضون ذلك، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، بينهم أسرى محررون.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 4820 معتقلا، وفقا لنادي الأسير.

إصابة جندي إسرائيلي

في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة أحد جنود الاحتلال خلال مواجهات في شارع الحسبة وسط مدينة رام الله.

وأظهرت صور التقطتها كاميرا الجزيرة لحظة إصابة الجندي، وتم إسعافه وهو ملقى على الأرض قبل أن ينقل محمولا إلى إحدى المركبات المدرعة.

ودارت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال تخللتها اشتباكات مسلحة مع مقاومين عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله.

وتمركزت قوات الاحتلال وسط المدينة في شارع الحسبة، وحاصرت دواري المنارة والساعة، وشارع شيرين أبو عاقلة، ومحيط مكتب الجزيرة. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل صوتية على الشبان الفلسطينيين.

قوات الاحتلال تداهم 5 محلات صرافة في الضفة الغربية وتصادر 10 ملايين شيكل منها، ما السياقات والتطورات المرافقة للحدث؟#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/JTzIbLpqSP — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 28, 2023

استهداف شركات الصرافة

ودهمت قوات الاحتلال منذ الليل عددا من محلات الصرافة في أنحاء الضفة الغربية، واعتقلت عددا من العاملين فيها، واستولت على أموال منها تقدر بنحو 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار).

جاء ذلك بعدما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قرارا بتصنيف 5 شركات صرافة وفروعها في الضفة الغربية على قوائم الإرهاب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المداهمات جاءت عقب تحقيق مشترك أجراه مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ووزارة الداخلية وسلطة الضرائب، للاشتباه بتورط تلك الشركات في تمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن قرار إغلاق محلات الصرافة هو جزء من الحملة الأوسع ضد حركة حماس.

وشملت المداهمات محلات صرافة في جنين شمالي الضفة الغربية، حيث استولت قوات الاحتلال على أموالها. وقالت مراسلة الجزيرة إن القوات انتشرت في مناطق عدة بالمدينة، ونشرت قناصتها على أسطح المباني.