نيودلهي: محكمة قطرية تسقط أحكاما بإعدام 8 هنود متهمين بالتجسس

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس، أن محكمة قطرية أسقطت حكم الإعدام بحق 8 ضباط بحرية هنود سابقين اعتقلوا العام الماضي.

وقالت مصادر، إن الرجال الثمانية الذين حُكم عليهم بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتُهموا بالتجسس لصالح إسرائيل.

ولم تذكر وزارة الخارجية الهندية ما الحكم الجديد، أو العقوبة التي سيواجهها المتهمون الثمانية.

وقالت، إنها "أحيطت علما بالحكم الصادر اليوم عن محكمة التمييز في قطر بتخفيف الأحكام".

وتابعت "نحن على اتصال وثيق مع الفريق القانوني، وكذلك عائلات الرجال لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية، وسنواصل مناقشة الأمر مع السلطات القطرية".

وأحجمت الخارجية الهندية عن التعليق أكثر على القضية؛ نظرا لطبيعة الإجراءات السرية والحساسة.

ولم تردّ سفارتا قطر وإسرائيل في نيودلهي على طلبات للتعقيب.

وكانت محكمة ابتدائية في قطر أصدرت في وقت سابق حكم الإعدام على الضباط الثمانية، الذين كانوا يعملون في مشروع غواصة مع شركة خاصة لصالح السلطات القطرية.

ويعيش ويعمل أكثر من 800 ألف مواطن هندي في قطر، التي تعدّ -أيضا- موردا مهما للغاز الطبيعي للهند.