وزير الخارجية الجزائري: نرفض دخول السلطة الفلسطينية غزة على دبابة إسرائيلية

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن بلاده تعارض التطبيع مع إسرائيل، لأنه يؤخر حل القضية الفلسطينية، وأكد رفض دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة على دبابة إسرائيلية.

وجاء تصريح عطاف في لقاء مع الزميلة خديجة بن قنة في بودكاست "ذوو الشأن" على منصة "أثير" التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية.

وقال عطاف إنه يجب أن نكون صريحين مع بعضنا بعضا، وفي تعاطينا مع القضية الفلسطينية، ليس هناك صف واحد عربي حول القضية الفلسطينية، والصف العربي والكلمة العربية مفتتة، وهذا يترجم في الميدان بضعف.

وأضاف أن العالم لم يتكلم عن حل سياسي للقضية الفلسطينية منذ أكثر من 25 عاما، وآخر من قام بمبادرة سياسية كان الرئيس الأميركي بيل كلينتون.

وقال عطاف إننا عندما ننظر إلى بشاعة الأوضاع التي يمر بها الأهل في غزة، فإن من أسبابها عدم وجود عقاب وغياب المحاسبة وغياب المساءلة، وكأن الاحتلال الإسرائيلي يعيش في كون آخر غير الذي يعيش فيه البشر العاديون.

وقال إنه في لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أخبره "إننا لا نرضى أبدا أن تدخل السلطة الفلسطينية إلى غزة على دبابة إسرائيلية".

وقال عطاف إنه تم تكليفه بمهاتفة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة حتى يقدم له التعازي باسم الجزائر ويعرض المساعدات بعد زلزال المغرب، وقال إنه لم يتم الرد على مكالمته. وأضاف أنه قرأ ذلك على أنه غياب لحسن النية السياسية عند السلطات المغربية.