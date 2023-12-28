في ظل عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانشغال العالم بمتابعة مظاهر الدمار والأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى قد تستأثر باهتمام فئات عريضة من القراء، لذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لكم.

وفيما يلي أبرز أخبار العالم اليوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول، بعيدا عن تطورات الحرب المتسارعة في غزة:

مقتل أكثر من 40 شخصا في انفجار ناقلة وقود بليبيريا

قال فرنسيس كاتيه كبير مسؤولي القطاع الطبي في ليبيريا إن ما لا يقل عن 40 شخصا لقوا حتفهم نتيجة انفجار ناقلة وقود في شمال وسط البلاد.

وتعرضت الناقلة لحادث تصادم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في بلدة توتوتا بمقاطعة بونج، وانفجرت بعد ذلك بفترة وجيزة مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير ممن هرعوا لموقع الحادث.

تونس تعلن القضاء على 3 "إرهابيين" بمنطقة جبلية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على 3 "إرهابيين" خلال عملية نفذها الأربعاء عناصر من الحرس الوطني والجيش في منطقة جبلية غرب وسط البلاد.

وقُتل العناصر الثلاثة خلال عملية لمكافحة الإرهاب، لا تزال مستمرة، بمنطقة القصرين الجبلية القريبة من الحدود مع الجزائر.

أوكرانيا: ناقلة بضائع تصطدم بلغم في البحر الأسود وإصابة شخصين

قال مسؤولون أوكرانيون إن ناقلة بضائع ترفع علم بنما كانت متجهة إلى ميناء على نهر الدانوب لتحميل الحبوب اصطدمت بلغم زرعته روسيا في البحر الأسود الأربعاء مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم.

وهذه هي أحدث واقعة اصطدام سفينة مدنية بمتفجرات في البحر الأسود، فيما تقول كييف إنه تصعيد للهجمات الروسية على البنية التحتية للشحن والموانئ.

تركيا تعزز قواعدها العسكرية شمالي العراق بعد مقتل 12 جنديا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستعزز قواعدها الثابتة التي أقامتها حديثا في شمال العراق خلال الأشهر المقبلة بعد أن قُتل 12 جنديًّا تركيًّا في المنطقة.

وقُتل الجنود الأسبوع الماضي بشمال العراق في اشتباكات مع مسلحين ينتمون لحزب العمال الكردستاني المتمركزين بالمنطقة.

أزمة التعليم تتواصل بالمغرب مع استمرار إضراب المعلمين

رغم توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية في المغرب هذا الأسبوع من أجل إنهاء "أزمة أساتذة التعليم في المدارس العامة"، يواصل الأساتذة (المعلمون) إضرابا عن العمل بدأ يوم الثلاثاء ويمتد إلى الجمعة بعدما اعتبروا أن الاتفاق المبرم غير كاف ولا يحل المشكلة بل يؤجلها فقط.

ولجأ أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في المغرب للإضراب منذ بداية العام الدراسي بسبب رفضهم لنظام جديد أقرته الحكومة المغربية لتوظيف ومواصلة مهام أساتذة التعليم العام (الحكومي)، يقوم على عدم إدماج الأساتذة بشكل رسمي في الكادر الوظيفي التعليمي وإضافة مهام جديدة لهم وفرض عقوبات عليهم.

انتشار قوات أممية غربي أفريقيا الوسطى بعد مجزرة

أعلنت الأمم المتحدة نشر قوات حفظ سلام في شمال غرب جمهورية أفريقيا الوسطى حيث قتل 23 مدنيا الأسبوع الماضي في مذبحة اتُّهم متمردون بارتكابها.

وقالت الأمم المتحدة إن عددا لم تحدده من قوات حفظ السلام التابعة لها (مينوسكا) تتجه إلى المنطقة بهدف "تعزيز الأمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان".

آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس الاقتصادية

تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس احتجاجا على مرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل وإلغاء القيود التنظيمية، والذي اقترحه الرئيس خافيير ميلي.

وطالب المحتجون الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات، بتدخل المحاكم لإبطال المرسوم الذي يقولون إنه يقوّض حقوق العمال والمستهلكين.

الصين: لن نغض الطرف عن استفزازات الفلبين المتكررة

قالت الصين إنها لن تغض الطرف عن "الاستفزازات والمضايقات المتكررة" من الفلبين وسط تصاعد للتوتر في بحر جنوب الصين.

واتهمت مانيلا هذا الشهر خفر السواحل الصيني وقوة بحرية صينية بإطلاق مدافع المياه مرارا على سفن إعادة التموين التابعة لها، مما تسبب في "أضرار جسيمة بمحرك" إحداها، فضلا عن الاصطدام "عمدا" بسفينة أخرى.

طهران تودّع قياديا بالحرس الثوري اغتالته إسرائيل

شارك الآلاف في طهران في مراسم وداع العميد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي الذي قتل مطلع الأسبوع في ضربة إسرائيلية قرب دمشق.

وهتف المشاركون في التشييع الذي أقيم في ساحة الإمام الحسين وسط العاصمة الإيرانية شعارات "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، ورفعوا صور موسوي والجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، والذي قتل في غارة أميركية في بغداد مطلع 2020.

رومانيا وبلغاريا تتوصلان لاتفاق مع النمسا لدخول منطقة شنغن

توصلت رومانيا وبلغاريا إلى اتفاق مع النمسا لانضمامهما إلى منطقة شنغن الأوروبية لحرية السفر جوا وبحرا بحلول مارس/آذار 2024، وفق ما أفادت الحكومة الرومانية.

وكتب رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشولاكو على فيسبوك "بعد 13 عاما تنضم رومانيا أخيرا إلى شنغن. توصلنا إلى اتفاق سياسي حول هذا الأمر".

زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتسريع الاستعدادات للحرب

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أمر الجيش وقطاع صناعة الذخائر والأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب لصد ما وصفها بتحركات عدوانية غير مسبوقة من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله، خلال حديث عن التوجهات السياسية للعام الجديد في اجتماع للحزب الحاكم الأربعاء، إن بيونغ يانغ ستوسع تعاونها الإستراتيجي مع الدول "المستقلة المناهضة للإمبريالية".

روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو

أعادت روسيا افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو المغلقة منذ عام 1992، وفق ما أفادت مصادر حكومية في واغادوغو والسفير الروسي في ساحل العاج المعتمد في بوركينا فاسو.

وأعلنت حكومة الدولة الأفريقية -في بيان- أن روسيا "ستفتتح رسميا سفارتها في واغادوغو الخميس". كما أكد السفير الروسي في ساحل العاج أليكسي سالتيكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بتعيين سفير أصيل في العاصمة البوركينابية.

روسيا وناسا تتفقان على تمديد رحلاتهما لمحطة الفضاء الدولية

اتّفقت روسيا ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على تمديد رحلاتهما إلى محطة الفضاء الدولية حتى عام 2025، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس).

وقالت الوكالة الروسية -في بيان- "بهدف الحفاظ على موثوقية محطة الفضاء الدولية بشكل عام"، ولضمان وجود أقلّه ممثل واحد من روسكوزموس وناسا في قسميهما في المحطة، جرى التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الأميركيين سنة 2023 لتمديد المهمات الفضائية حتى عام 2025".