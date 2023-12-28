طائرة روسية تهبط بالخطأ فوق نهر متجمد

هبطت طائرة روسية من طراز أنتونوف-24 تعود إلى الحقبة السوفياتية -كان على متنها 30 راكبا- فوق نهر متجمد بالقرب من مطار في أقصى شرق روسيا اليوم الخميس بسبب خطأ من الطيار، وفقا لممثلي الادعاء في حوادث النقل في البلاد.

وأوضح ممثلو الادعاء أن الطائرة التابعة لشركة بولار إيرلاينز هبطت بسلام على نهر كوليما بالقرب من زيريانكا في منطقة ياكوتيا.

وذكر متحدث باسم مدعي النقل في شرق سيبيريا -في بيان- أن سبب الحادث هو خطأ من جانب الطاقم في قيادة الطائرة، وفقا للمعلومات الأولية.

ونشر ممثلو الادعاء صورا للطائرة وهي على نهر متجمد، كما نشرت صحيفة إزفستيا صور الركاب وهم ينزلون من الطائرة.

وقالت شركة بولار إيرلاينز في بيان قصير "هبطت الطائرة أنتونوف-24 خارج مدرج مطار زيريانكا"، مؤكدة أنه لم تقع إصابات.