رئيس الموساد السابق: المقاومة تفوقت على الاحتلال من خلال الأنفاق

قال رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق يوسي كوهين إن قطاع غزة أعد نفسه بطريقة غير عادية في العقود الأخيرة لهذه الحرب خصوصا.

وأضاف كوهين -خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"- أن المقاومة الفلسطينية تفوقت على جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع من خلال الأنفاق التي تعد مدينة تحت الأرض بها مخابئ عميقة وطويلة، مع إعداد لوجستي يسمح بحياة أكبر تحت الأرض أكثر بكثير مما كنا نعتقد.

وقال إن "هناك نوعا من المفاجأة في قوة هذه المدينة تحت الأرض؛ نحن نقاتل في الأعلى وهم يبقون في الأسفل".

مدينة تحت الأرض يخشاها الاحتلال.. أنفاق القسام، متى بدأت؟ وكيف تطورت؟ – YouTube

اغتيال قادة المقاومة

وفي سياق آخر، أوضح كوهين أنه إذا أرادت إسرائيل مواصلة الحرب في غزة، فعليها الاستماع إلى الولايات المتحدة ومواصلة المساعدات الإنسانية لمواطني القطاع، حتى لا تخسر الدعم الدولي بسبب وقوع كارثة إنسانية في غزة.

وفي ما يتعلق بالدور الذي قام به خلال السنوات التي سبقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال كوهين: "كنت رئيس الموساد، ولقد قلت لسنوات إن تحويل الأموال إلى غزة كان خطأ. كان هذا هو تصور سياسة الحكومة التي قمت بتنفيذها حسب تعليمات الحكومة. لو كان لي أن أعبر عن موقفي اليوم، لقلت إن فك الارتباط الكامل عن قطاع غزة أمر ضروري. كنت أتوقع جدرانًا أعلى وأفضل من شأنها أن تحمينا بشكل أفضل".

وأعرب رئيس الموساد السابق عن دعمه عمليات الاغتيال التي تستهدف كبار قادة الفصائل الفلسطينية، وأشار إلى أن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يتحركون بحرية ومواقعهم معروفة، لكن هذا قرار سياسي، لأن القدرة العملياتية موجودة.

عدم وقف الحرب

وعلى صعيد العملية العسكرية، قال كوهين إنه يعارض وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن السبيل الوحيد للوصول إلى صفقة تحرير المحتجزين هو مواصلة الحرب.

وقدم رئيس الموساد السابق رؤيته التي تفيد بأن تل أبيب بحاجة إلى بناء نوع من التحالف العربي، ومن ثم التحالف الدولي الأوسع، لإدارة أمور غزة بعد انتهاء الحرب.

وفي ما يتعلق بشمال إسرائيل، قال إنه يجب الاستمرار في إعطاء فرصة للتسوية السياسية وتجنب فتح جبهة ثانية عندما يكون حزب الله مستعدا وجاهزا للحرب، ولا يعتقد كوهين أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع ساحتي حرب في الوقت نفسه.