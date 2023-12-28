حميدتي في أديس أبابا بعد تعذر ذهابه للقاء البرهان

وصل قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم الخميس.

وكان في استقباله في مطار بولي الدولي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، وفق ما ورد على موقع وزارة الخارجية الإثيوبية على منصة إكس.

وكان من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان مع حميدتي اليوم الخميس في جيبوتي، لكن اللقاء تأجل وفق ما أعلنت وكالة السودان للأنباء (سونا).

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوكالة السودانية قولها "أعربت حكومة السودان عن أسفها لمماطلة قيادة المليشيا المتمردة في تحكيم صوت العقل، وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه، ويتضح ذلك من عدم استجابتهم لحضور الاجتماع".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السودانية بأنها تلقت مذكرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، تفيد بعدم تمكن قائد قوات الدعم السريع من الوصول إلى جيبوتي لعقد اللقاء وذلك لأسباب فنية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه سيتم التنسيق مجددا لعقد اللقاء خلال الشهر المقبل.

وكان حميدتي قد اجتمع -أمس الأربعاء- مع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، في أول زيارة خارجية معلنة منذ اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل/ نيسان الماضي.