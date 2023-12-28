اللواء الدويري: فيديوهات القسام رد عملي على ما ينشره الاحتلال

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن أبرز ما يميز عمليات الاستهداف التي نشرتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها تظهر دقة كبيرة في التصويب والتنسيق.

وأضاف أن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها صوت قائد المجموعة وهو يعطي التعليمات للمنفذين والمصور وهو يقوم بتصوير العملية.

وقال الدويري إن ظهور المصور يعتبر ردا عمليا على ما ينشره جيش الاحتلال من مشاهد لا يوجد فيها الطرف الثاني في المعركة وكأنها "فيلم هوليودي"، وفق تعبيره.

وخلص إلى أن المشاهد الأخيرة احتوت على أهداف متنوعة (دبابة ميركافا، عربة النمر، جارفة)، بل وتضمنت قنصا لأحد قناصة الاحتلال، وهي رسالة واضحة إلى الداخل الإسرائيلي، مفادها أن "هذا ما يحدث لجنودكم في غزة"، حسب الدويري.