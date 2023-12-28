القسام تستهدف جنود وآليات الاحتلال وقصف إسرائيلي على عائدين لبيت حانون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قتلت جنودا واستهدفت 18 آلية للاحتلال في قطاع غزة اليوم الخميس، في حين واصل الجيش الإسرائيلي استهداف المدنيين مما أسفر عن استشهاد العشرات بعضهم كانوا عائدين إلى بيت حانون، وسط موجة نزوح جماعي من وسط القطاع.

وتركزت عمليات كتائب القسام اليوم في خان يونس جنويي القطاع وفي محيط مخيمي البريج والمغازي في الوسط.

وقالت الكتائب -عبر تطبيق تليغرام- إنها استهدفت 6 دبابات ميركافا وناقلة جند شرق خان يونس بواسطة قذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وعبوات "شواظ".

وأضافت أن مقاتليها فجّروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية متوغلة في خزاعة، شرق المدينة، مؤكدة أنها أسقطت أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وفي المحور نفسه، قصف عناصرها تجمعات عدة لجنود وآليات إسرائيلية.

وفي وسط القطاع، استهدفت كتائب القسام دبابتين وجرافة شرق مخيم البريج ودبابة شرق مخيم المغازي، مما أدى إلى إحداث انفجارات بداخلها.

وفي مدينة غزة، استهدف الجناح العسكري لحركة حماس 7 آليات عسكرية بمنطقتي التفاح والدرج، وفي تل الزعتر شمالي القطاع أسقط مقاتلوها طائرة استطلاع إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت اليوم الخميس تجمعا كبيرا للقوات الإسرائيلية ومقرا للقيادة والسيطرة جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة بصواريخ وقذائف هاون.

وكانت السرايا قد أعلنت استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين في محور التفاح شرقي غزة.

ويأتي الإعلان عن هذه العمليات بينما تخوض المقاومة معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور عدة جنوبي ووسط وشمالي القطاع.

خسائر الاحتلال

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين، بينهم ضابطان، وإصابة 3 آخرين في معارك الليلة الماضية بوسط وجنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن أحد القتلى قائد سرية في الكتيبة 52 برتبة نقيب.

كما أعلن الجيش إصابة 49 عسكريا في المعارك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع العدد المعلن عنه رسميا لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 173.

كما يرتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 501 بين ضابط وجندي.

أما العدد الإجمالي الرسمي للجنود الإسرائيليين المصابين منذ بدء العمليات البرية فيرتفع إلى 921.

عشرات الشهداء

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف العائدين إلى بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن أكثر من 70 فلسطينيا استشهدوا وأصيب عشرات في قصف إسرائيلي كثيف استهدف بيت لاهيا وجباليا شمالي القطاع ومناطق أخرى في الوسط وفي خان يونس جنوبا، في أقل من 24 ساعة.

وفي خان يونس، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 17 فلسطينيا بينهم 5 أطفال واصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل قرب مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وقد نقل ضحايا القصف إلى مستشفى ناصر في المدينة.

ويعتبر هذا الاستهداف الثالث لمحيط مستشفى الأمل بخان يونس خلال أقل من 24 ساعة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7، وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ونُقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

ومنذ أيام تكثف قوات الاحتلال القصف على مخيمات وسط القطاع بالتوازي مع محاولتها التقدم باتجاه مخيم البريج، مما دفع عشرات الآلاف للنزوح، بحسب الأمم المتحدة.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 20 مجزرة أسفرت عن استشهاد 210 أشخاص وإصابة 360 آخرين.

وارتفع بذلك عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 21 ألفا و320 والجرحى إلى 55 ألفا و603.

وقال عضو لجنة الطوارئ في وزارة الصحة بغزة معتصم صلاح إن آلاف الشهداء والمفقودين ما زلوا تحت الأنقاض وإن جهاز الدفاع المدني غير قادر على انتشال معظمهم بسبب افتقاد الجهاز للمعدات اللازمة وقلة الكادر البشري وانعدام الوقود.