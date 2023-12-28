الجمهوريون يستأنفون ضد قرار استبعاد ترامب من الانتخابات في كولورادو

قدم الحزب الجمهوري، الأربعاء، استئنافا ضد قرار استبعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية لرئاسيات عام 2024 في ولاية كولورادو.

وقال محام للحزب الجمهوري في الولاية إنهم تقدموا بالاستئناف إلى المحكمة العليا الأميركية لطلب تدخلها في القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو في 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقضت المحكمة العليا في كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية للحزب بالولاية، بسبب الدور المنسوب له في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وذلك على أساس بند في الدستور الأميركي يحظر على أي شخص "شارك في تمرد" أن يتولى منصبا عاما.

وعلقت المحكمة قرارها حتى الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل، وقالت إن اسم ترامب سيظل على بطاقة الاقتراع إذا استأنف الحكم، وهو ما تتوقع وكالة رويترز أن يقوم به ترامب الذي يعد الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024.

وقرار محكمة كولورادو يستخدم لأول مرة في التاريخ الأميركي الذي يتم فيه استخدام القسم الثالث من التعديل الـ14 للدستور -الذي يسمى ببند عدم الأهلية- للحكم بأن مرشحا رئاسيا غير مؤهل لدخول البيت الأبيض.