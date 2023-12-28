الجزيرة تنقل معاناة النازحين للحصول على الدقيق جنوبي غزة

نقلت الجزيرة جانبا من معاناة سكان قطاع غزة من أجل الحصول على المواد الأساسية كالطعام والشراب، حيث رصدت اصطفاف مئات الأشخاص في طوابير طويلة من أجل الحصول على كمية الدقيق.

وقال أحد المواطنين إنه يحاول تحصيل كمية من الدقيق منذ شهر كامل، مشيرا إلى أنهم نزحوا من مخيم الشاطئ شمالا إلى الجنوب الذي قيل إنه آمن وتتوافر فيه المساعدات، لكنهم لا يجدون أي شيء.

وأضاف أنهم يقيمون في مدرسة "محمد الدرة" منذ 10 أيام، وأنهم لم يحصلوا على أي مساعدة لا من الأمم المتحدة ولا من غيرها.

وقال آخر إن الناس تقف في طوابير الانتظار منذ أيام، فيما أكدت سيدة أنها تحاول الحصول على الدقيق منذ 3 أيام دون جدوى، رغم أنها تقف في الطابور منذ الرابعة فجرا وحتى صلاة العصر كل يوم.